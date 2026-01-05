Bénin: un responsable de la prison de Calavi au cœur d’une procédure judiciaire

Un responsable de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi est au coeur d’une procédure judiciaire.

Le surveillant chef de l’établissement pénitentiaire a été placé en garde à vue le vendredi 2 janvier 2026, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, selon des informations rapportées par BIP Radio.

Le mis en cause, un brigadier-major de police identifié par les initiales B. S., est soupçonné d’avoir perçu indûment la somme de 240 000 francs CFA auprès d’un détenu.

Les faits reprochés se seraient produits dans l’exercice de ses fonctions au sein de la maison d’arrêt.

Face aux accusations, l’intéressé conteste les faits qui lui sont imputés. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances exactes de cette affaire et d’établir d’éventuelles responsabilités.

Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet, en attendant les suites judiciaires qui pourraient être réservées à ce dossier.