Bénin: un mort et 44 portés disparus après la chute d’un bus dans l’Ouémé

Par BENIN WEB TV
Une personne est morte et 44 autres sont portées disparues dans le centre du Bénin après la chute, dans la nuit du 16 au 17 août, d’un bus de voyageurs dans le fleuve Ouémé, a annoncé le ministère de l’Intérieur. Dans un communiqué publié dimanche, le ministre Alassane Seidou indique que le véhicule, qui reliait Lomé à Niamey, a violemment heurté la rambarde du pont sur le fleuve Ouémé ; le conducteur a ensuite perdu le contrôle et le bus a sombré. Neuf rescapés ont été évacués à l’hôpital de Savè, la grande ville la plus proche, où ils se trouvent dans un état stable, précise le ministre.

