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Bénin

Bénin : un détenu jugé pour extorsion de fonds depuis la prison

Le tribunal d’Abomey-Calavi a examiné, le 15 avril 2026, une affaire d’escroquerie impliquant un détenu de la prison de Missérété. Ce dernier est accusé d’avoir trompé de nombreuses personnes en se faisant passer pour une autorité, alors qu’il purge déjà une peine pour une autre infraction. Il risque maintenant cinq ans d’emprisonnement et une amende de cinq cent mille francs CFA.

Emile NOUKPO
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Alors qu’il est déjà incarcéré, l’accusé aurait réussi à établir une relation avec une femme à l’extérieur à travers une codétenue récemment libérée. Cette dernière aurait été convaincue par l’accusé de l’aider à acquérir une carte SIM, promesse à l’appui d’un voyage aux États-Unis. Grâce à cette carte, il aurait ainsi orchestré des escroqueries depuis sa cellule, usurpant l’identité de personnalités politico-judiciaires.

Les investigations révèlent que le détenu utilise les fonds obtenus pour subvenir aux besoins de sa complice et de sa belle-mère, réalisant des dépôts allant jusqu’à trois cents mille francs CFA. Lors de son interrogation, l’accusé a confirmé avoir transmis de l’argent à ces deux femmes, tout en niant avoir eu accès à un téléphone portable au sein de la prison.

Face à ces faits, le ministère public a demandé une peine de soixante mois d’emprisonnement et une amende de cinq cents mille francs CFA. Le juge a décidé de renvoyer le dossier au 27 mai pour délibération.

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