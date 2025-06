Bénin: un chauffeur poursuivi pour vol de carburant destiné à la livraison

- Publicité-

Un chauffeur de camion a été surpris en pleine mission de livraison, en train de siphonner du gasoil destiné à la vente.

Les faits se sont déroulés alors qu’il attendait les documents de chargement et les coordonnées de la station-service destinataire, située à Akpakpa.

C’est le chef du service qualité de la société d’hydrocarbures qui a donné l’alerte, après avoir remarqué une flaque de carburant au sol. En inspectant le camion, il découvre un dispositif de siphonnage installé sur la citerne. L’enquête révèle que le chauffeur tentait de remplir le réservoir de son propre véhicule d’une capacité de 200 litres.

Pris sur le fait, le chauffeur est immédiatement arrêté. Le camion et sa cargaison ont été immobilisés sur-le-champ.

À la barre, le mardi 24 juin 2025, le mis en cause a tenté de se justifier. Selon lui, il aurait été victime d’une panne et souhaitait simplement prélever un peu de gasoil pour redémarrer le moteur et poursuivre sa livraison. Il conteste toute intention frauduleuse.

Mais la société ne partage pas cette version. Pour elle, si le chauffeur était réellement en panne, il n’aurait pas rempli l’intégralité de son réservoir. Elle dénonce un détournement pur et simple de carburant destiné à la vente, et réclame 2 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Le tribunal, qui a pris acte des arguments des deux parties, a renvoyé l’affaire au 15 juillet 2025 pour la suite des débats.