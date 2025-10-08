Bénin: un centre funéraire moderne, une morgue, un crématorium et une école de thanatopraxie prévus à Abomey-Calavi

Lors du Conseil des ministres du mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement béninois a approuvé un projet ambitieux pour moderniser le secteur funéraire national.

Le plan prévoit la construction d’un centre funéraire moderne, d’une morgue, d’un crématorium et d’une école de formation en thanatopraxie, à Abomey-Calavi. Ce complexe s’inscrit dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et vise plusieurs objectifs :

améliorer les conditions de conservation des corps,

assurer la sécurité sanitaire des travailleurs funéraires et des familles,

professionnaliser les pratiques funéraires, notamment–les soins de conservation des corps, et inclure la crémation comme option nouvelle de sépulture.

Le gouvernement a donné son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée, qui assurera la maîtrise d’œuvre complète : conception architecturale, études techniques, impact environnemental et social, surveillance et contrôle du chantier.

Modalités de réalisation

L’infrastructure permettra de mieux répondre aux normes sanitaires, ce qui constitue un enjeu crucial dans la gestion des corps.

Le projet prend en compte les exigences culturelles propres aux cérémonies funéraires au Bénin, et entend offrir aux familles des installations respectueuses.

Avec l’école de thanatopraxie, c’est aussi la formation de personnels spécialisés qui est mise en avant, pour garantir un service professionnel.