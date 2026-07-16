Bénin: trois jeunes cybercriminels présumés arrêtés à Allada

Trois jeunes hommes suspectés d’activités de cybercriminalité ont été interpellés par les forces de l’ordre, le mardi 14 juillet 2026 aux environs de 18 heures, dans le quartier Dogoudo à Allada.

https://www.banouto.bj/societe/article/20260716-allada-03-presumes-gaymen-interpelles-avec-un-arsenal-insolite-a-dogoudo

Lors de la perquisition, la police a saisi un important lot de matériel de communication, des faux billets de banque ainsi que des attributs à connotation ésotérique.

​L’opération a été déclenchée à la suite de renseignements précis signalant un rassemblement suspect au domicile de l’un des mis en cause, un électricien de bâtiment âgé de 27 ans. À l’arrivée de l’unité policière, les occupants de la concession ont refusé d’ouvrir le portail.

​Pour mener à bien leur mission, les agents de police ont dû escalader le mur d’enceinte afin de pénétrer dans la chambre où s’étaient retranchés les trois suspects, âgés de 21, 23 et 27 ans.

​Faux billets, cartes réseau et accessoires ésotériques

​La fouille minutieuse des lieux a permis de mettre la main sur un ensemble d’équipements liés à leurs activités présumées, mêlant outils technologiques et objets mystiques: sept téléphones Android, deux « cartes Illuminati », quatre polos aux insignes de la loge franc-maçonne, quatre casquettes portant la mention « fraternité Bénin 666 », une sainte bible maçonnique et une soutane noire accompagnée de ses accessoires…

Interrogés sur place par les forces de l’ordre, les trois jeunes gens ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Pour la suite de la procédure, les suspects ont été transférés et mis à la disposition de la Direction Centrale de la Lutte contre la Délinquance (DCLD). Ils devraient être présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).