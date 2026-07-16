William Leymergie est devenu « baraqué » grâce à ses coachings à domicile : Sophie Davant, pas peu fière, exhibe son nouveau corps

À 79 ans, William Leymergie continue de montrer qu’il est possible de conserver une silhouette athlétique et un rythme de vie dynamique. Grâce à un entraînement régulier accompagné d’un coach personnel à domicile, l’animateur emblématique de la télévision française fait preuve d’une forme physique impressionnante. Sophie Davant, sa compagne, n’a pas hésité à partager sur Instagram un aperçu de leur séance de sport commune, témoignant de leur complicité et de leur volonté partagée à rester en forme malgré les années.

Ancien pilier du paysage audiovisuel, William Leymergie avait marqué les esprits avec des émissions telles que « Télématin » sur France 2. Après l’arrêt de sa dernière émission « William à Midi » sur C8 en mars 2025, l’animateur a engagé une nouvelle phase de vie, marquée par le soin apporté à sa santé et sa silhouette. Ce changement coïncide avec celui de Sophie Davant, qui a passé le relais de « Affaire conclue » à Julia Vignali en 2023, permettant ainsi au couple de consacrer plus de temps à leur bien-être et à leur vie privée. Depuis la confirmation de leur relation en août 2022, ils affichent une complicité renforcée, notamment via les réseaux sociaux où ils partagent volontiers des moments de leur quotidien.

Leur passion commune pour le sport se manifeste dans des vidéos publiées récemment, où William se montre très investi dans une séance de musculation avec son coach personnel, Fred. Cette routine sportive, réalisée plusieurs fois par semaine dans leur domicile, permet à l’animateur de conserver une musculature remarquable. Sophie Davant a d’ailleurs exprimé son admiration pour son compagnon, le surnommant avec humour « Schwarzenegger » lors d’une publication Instagram, tout en témoignant de la difficulté ressentie lorsqu’elle a tenté de suivre les mêmes exercices.

Une discipline sportive assumée malgré les années

Le 14 juillet dernier, alors que la majorité préférait profiter des festivités nationales en mode détente, William Leymergie a choisi de maintenir son programme d’entraînement intensif. Filmée et diffusée sur Instagram, cette session de sport musclée lui a permis de démontrer que l’âge n’est pas un frein à l’exigence physique. Sous la supervision de Fred, son coach à domicile, il enchaîne les exercices de musculation avec sérieux et motivation.

Sophie Davant, animatrice reconnue sur Europe 1, a rejoint William pour cette séance et a encouragé ses efforts publiquement, soulignant avec fierté les résultats visibles. De son côté, William insiste sur leur complicité et leur attachement familial, qualifiant leur relation d’étroite. L’enthousiasme que le couple affiche à travers ces images dévoile un véritable engagement envers une hygiène de vie rigoureuse. Ce choix de préserver leur forme physique illustre une volonté de profiter pleinement de leur quotidien commun, en dépit des années qui s’accumulent.

Le travail régulier avec un coach personnel s’avère être une méthode efficace pour l’animateur de 79 ans. Il témoigne d’un besoin de garder un équilibre entre bien-être mental et condition physique, dans un contexte où les deux personnalités se réinventent après avoir quitté leurs postes médiatiques respectifs. Cette discipline sportive est présentée comme un élément clé de leur nouvelle vie, dans laquelle ils affichent une énergie renouvelée et une forte complicité au sein du couple.