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Bénin

Parakou: trois interpellations et saisie de produits pharmaceutiques prohibés lors d’une opération policière

​Le commissaire central de Parakou a dirigé, dans l’après-midi du mardi 14 juillet 2026, une opération de contrôle ciblée dans le 3ᵉ arrondissement de la ville.

Edouard Djogbénou
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Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
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SOMMAIRE

Cette descente, menée non loin du carrefour Al-Houda, s’est soldée par l’interpellation de trois individus et la saisie de produits médicaux illicites.

​Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont découvert et confisqué plusieurs plaquettes de médicaments, incluant notamment du Tramadol, ainsi que des seringues sur les lieux de l’opération.

​Les trois personnes interpellées ont été immédiatement conduites dans les locaux du commissariat central de Parakou pour les besoins de l’enquête.

​Des investigations en cours pour identifier la filière

​Les investigations policières se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les enquêteurs s’attèlent notamment à déterminer l’origine exacte des substances saisies, les conditions de leur détention par les suspects, ainsi que leur implication éventuelle dans un réseau structuré de trafic de produits pharmaceutiques illicites.

​Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de médicaments de contrebande, la consommation de substances psychotropes et la sécurisation des personnes et des biens dans la commune de Parakou.

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