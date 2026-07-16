Bohicon: ouverture d’un atelier parlementaire sur l’analyse de l’exécution du budget de l’État pour le premier trimestre 2026

​Les députés de la Commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale, accompagnés de leurs collègues des autres commissions techniques, participent depuis ce mercredi 15 juillet 2026 à Bohicon à un atelier d’analyse du rapport d’exécution du budget de l’État au premier trimestre 2026.

Cette rencontre est organisée par l’Unité d’Analyse, de Contrôle et d’Évaluation du Budget de l’État (UNACEB) dans le but de renforcer les compétences des parlementaires en matière de suivi et d’évaluation des ressources publiques.

​À l’ouverture des travaux, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a rappelé l’importance du contrôle parlementaire dans la gouvernance financière. Il a souligné que la mission des députés va bien au-delà de l’adoption des lois de finances, englobant également le suivi rigoureux de leur mise en œuvre pour garantir une utilisation efficace et transparente des fonds publics.

​De son côté, le président de la Commission des finances, Gérard Gbénonchi, a insisté sur la nécessité pour les élus d’avoir accès à des outils techniques adaptés afin de mener une analyse pertinente des performances budgétaires de l’État.

​Trois jours d’examen technique avec la Cour des comptes

​Durant cet atelier de trois jours, les participants passent en revue différents aspects de l’exécution budgétaire à travers des communications présentées par des cadres de la Cour des comptes. Les travaux portent essentiellement sur :

​L’analyse de la situation économique générale du pays ;

​L’examen des opérations budgétaires et de trésorerie de l’État ;

​L’évaluation de l’état d’avancement des politiques publiques financées par le budget de l’exercice 2026.

​Ces sessions d’échanges doivent permettre aux parlementaires d’optimiser leurs capacités d’analyse et de renforcer leur rôle de contrôle sur la gestion des deniers publics.