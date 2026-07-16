Equipe de France: la FFF prépare l’arrivée de Zidane, l’officialisation imminente

La succession de Didier Deschamps est sur le point de s’ouvrir. Alors que le sélectionneur disputera son dernier match à la tête des Bleus samedi face à l’Angleterre, la Fédération française de football finalise en coulisses l’arrivée de Zinédine Zidane.

Une page majeure de l’histoire de l’équipe de France s’apprête à se tourner. Après plus d’une décennie à la tête des Bleus, Didier Deschamps vivra samedi son ultime rendez-vous sur le banc tricolore à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre. En parallèle, la Fédération française de football accélère les préparatifs de l’après-Deschamps. Depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane apparaît comme le successeur naturel du champion du monde 1998. En interne, les derniers détails seraient en cours de finalisation afin d’assurer une transition sans heurts entre les deux figures emblématiques du football français.

D’après les informations de RMC Sport, la FFF privilégie toutefois une communication maîtrisée. Les dirigeants fédéraux souhaitent laisser à Didier Deschamps le temps de conclure son mandat et de recevoir les hommages qui lui sont dus avant de lancer officiellement une nouvelle ère. Toujours selon le média français, l’annonce de la nomination de Zinédine Zidane ne devrait donc pas intervenir dans l’immédiat après la fin du Mondial. La formalisation de son arrivée serait plutôt attendue en fin de semaine prochaine, entre jeudi et vendredi.

Libre depuis son départ du Real Madrid, où il a construit l’un des palmarès les plus impressionnants de l’histoire du club espagnol, Zidane est régulièrement cité pour prendre les commandes de la sélection nationale. Son arrivée ouvrirait un nouveau chapitre très attendu, avec pour mission de conduire les Bleus vers les prochaines grandes échéances internationales, à commencer par l’Euro 2028.