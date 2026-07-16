Mathieu Ceschin de L’amour est dans le pré : son témoignage sur l’illusion du paraître et la Porsche Cayenne

Mathieu Ceschin, ancien candidat emblématique de la saison 15 de L’amour est dans le pré, a partagé un témoignage inédit sur son rapport aux signes extérieurs de richesse et sa quête de bonheur authentique. Révélé au grand public en 2020 dans cette émission phare de M6, l’éleveur camarguais confie aujourd’hui avoir longtemps vécu en décalage entre son image et son bien-être intérieur. Malgré une progression significative de ses revenus, il a choisi de se séparer des symboles matériels du succès, notamment en roulant désormais avec des véhicules âgés de plus de vingt ans, préférant la cohérence intérieure à l’apparence.

Ce virage marque un profond changement dans la vie de Mathieu Ceschin, qui, pendant une certaine période, a fait le choix d’afficher un certain standing, à l’image de la Porsche Cayenne qu’il conduisait alors. Dans un podcast intitulé Aimez-vous, il évoque cette expérience comme un moment où il s’était « perdu », incarnant une image extérieure qui ne correspondait pas à sa véritable personnalité. Ce souvenir contrastant témoigne des dilemmes auxquels sont confrontés certains candidats de télé-réalité, entre exposition médiatique et réalité personnelle.

L’émission L’amour est dans le pré, diffusée sur M6 depuis 2006, est une adaptation du format britannique Farmer Wants a Wife. Elle suit la vie sentimentale d’agriculteurs célibataires en quête d’une relation durable, mêlant échanges épistolaires, rencontres à la ferme et moments de partage authentique. Présentée successivement par Véronique Mounier, Alessandra Sublet, puis depuis 2010 par Karine Le Marchand, l’émission est plébiscitée pour son ton sincère et humain, qui a permis la formation de nombreux couples.

Mathieu Ceschin évoque ses difficultés personnelles et sa réorientation

Dans son entretien, Mathieu Ceschin ne cache pas les désillusions ressenties face à certains aspects visibles de la réussite. Il explique avoir vécu des phases où il n’était plus en accord avec lui-même, cherchant dans l’apparence un bonheur qui lui échappait. « Moi, je me suis perdu à différents moments de ma vie et j’ai été quelqu’un d’extérieur qui n’était pas le vrai Mathieu », confie-t-il. Pour lui, la réussite authentique se mesure à la capacité d’aligner son image extérieure avec son ressenti intérieur, un équilibre qu’il a cherché à retrouver en renonçant volontairement aux signes ostensibles de richesse.

Cette honnêteté sur son parcours personnel souligne un processus de réflexion intense autour des notions de réussite et d’épanouissement. Mathieu Ceschin affirme qu’aujourd’hui, malgré des revenus supérieurs, il préfère conduire des voitures anciennes plutôt que d’entretenir un certain paraître. « Cet alignement extérieur-intérieur, c’est ça la réussite », résume-t-il, posant un regard critique sur le matérialisme et le besoin de reconnaissance sociale souvent associés au succès.

Parallèlement à cette évolution intérieure, l’ancien agriculteur de Camargue a traversé des bouleversements personnels notables. Lors de son passage à L’amour est dans le pré, il avait rencontré Alexandre, son compagnon de vingt ans son cadet. Le couple s’était marié en juin 2021 à Sernhac, dans le Gard, avant de se séparer un an plus tard, à l’été 2022. Cette séparation a conduit Mathieu Ceschin à prendre la décision de devenir père seul, entamant un parcours de gestation pour autrui (GPA) en Colombie.

Son fils Ezio est né le 28 mai 2024, porté par une mère porteuse nommée Amélia, avec qui Mathieu a établi une relation proche. Il partage régulièrement sur ses réseaux sociaux les joies et défis de la paternité en solo, évoquant aussi bien les moments heureux que les difficultés, telles que les terreurs nocturnes de son enfant. Cette expérience témoigne d’un engagement personnel fort et d’une ouverture à de nouvelles formes de famille.

En dehors de sa vie familiale, Mathieu Ceschin s’investit dans divers projets liés à ses passions et convictions. Il milite notamment pour la cause animale, sujet cher à son cœur d’éleveur, tout en explorant de nouveaux horizons artistiques comme le théâtre. Par ailleurs, il a publié un ouvrage qui relate son Tour de France consacré au monde agricole, témoignant d’une volonté de partager et valoriser le métier qu’il exerce.