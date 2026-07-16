Prince William n’entretient plus aucun contact avec Harry

Un nouvel épisode a dissipé l’espoir fragile d’un apaisement au sein de la famille Windsor. La venue récente du prince Harry et de Meghan Markle en Angleterre, accompagnés de leurs enfants Archie et Lilibet, n’a pas rapproché les deux frères de Lady Diana, et le fossé entre eux semble s’être creusé.

Harry a été reçu en privé par le roi Charles III, affaibli par la maladie, dans l’espoir d’une réconciliation. Selon People, le prince de Galles, William, a choisi de faire silence et d’ignorer la présence de son frère sur le territoire britannique, considérant celui-ci désormais comme un étranger.

Des sources indiquent que William et son épouse Kate Middleton participaient, à quelques dizaines de kilomètres, au tournoi de polo caritatif annuel dans le Berkshire, affichant une présence publique distincte au moment des retrouvailles familiales.

Rencontres à Highgrove sans la présence du prince héritier

Les réunions familiales se sont déroulées à Highgrove, la résidence campagnarde de Charles III dans le Gloucestershire. Le souverain, qui poursuit des traitements contre un cancer, souhaitait notamment revoir ses petits-enfants Archie et Lilibet, qu’il n’avait pas vus depuis le jubilé de platine d’Elizabeth II.

Highgrove est également le lieu où William et Harry ont passé une partie de leur enfance, un chapitre évoqué par Harry dans ses mémoires, Le Suppléant. Malgré un cadre décrit comme chaleureux, l’absence du prince de Galles a été notable.

Selon des proches de la Couronne, le choix d’agenda de William n’était pas fortuit : il soutiendrait la démarche de son père visant à revoir Harry, mais refuserait d’y être associé. L’experte royale Kinsey Schofield estime que la publication des mémoires de Harry et les attaques répétées des Sussex contre l’institution royale ont rompu la confiance.

Plusieurs correspondants royaux britanniques rapportent que les deux frères n’ont désormais « aucun contact », ni direct ni indirect. Certains évoquent encore le nom de Jamie Lowther-Pinkerton, ancien secrétaire particulier, comme médiateur potentiel, mais ces tentatives n’ont pas abouti.

L’historien royal Robert Lacey, auteur de Battle of Brothers, affirme que la colère de William dépasse le cadre d’un simple différend familial et concerne la protection de la Couronne et de son épouse, Kate, visée dans les révélations des Sussex. Les confidences de Harry sur leurs altercations et les éléments exposés dans ses documentaires Netflix sont perçus à Kensington comme un point de non-retour.

Au palais, l’inquiétude est que toute parole adressée à Harry puisse être utilisée ultérieurement dans des projets médiatiques. Tandis que Charles tente de maintenir un lien ténu avec son fils installé en Californie, William se projette déjà dans son futur rôle de roi et, selon les observateurs, n’envisage plus une place pour Harry dans cet avenir. Les rapports disponibles indiquent que le lien fraternel semble désormais rompu.