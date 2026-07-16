Gilbert Montagné s’exprime sur l’affaire Patrick Bruel après ses propos sur sa retraite

Gilbert Montagné est au cœur d’une nouvelle polémique après son intervention sur YouTube où il a évoqué sa pension de retraite et apporté un soutien mesuré à son ami Patrick Bruel, mis en examen dans une affaire judiciaire qui divise l’opinion publique.

Invité de l’émission Le Jet de Luxe, animée par Jordan de Luxe, le chanteur de On va s’aimer est revenu sur plusieurs sujets : son actualité musicale, ses revenus et l’affaire mettant en cause Patrick Bruel. Sa déclaration selon laquelle sa pension « tourne autour » de 5 000 euros par mois a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, tandis que ses propos sur Bruel ont relancé le débat sur la solidarité entre artistes et la réponse à des accusations graves.

Patrick Bruel est actuellement sous contrôle judiciaire après sa mise en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, à la suite d’une plainte déposée par l’animatrice Flavie Flament pour des faits datant de 1991. Plusieurs autres plaignantes se sont depuis manifestées. Le chanteur nie les faits qui lui sont reprochés ; il demeure présumé innocent.

Déclarations, réactions et calendrier musical

Sur le plateau, Gilbert Montagné a d’abord souligné l’affection qui le lie à Patrick Bruel : « On se croise souvent. Je crois qu’on s’aime beaucoup (…) C’est violent », a‑t‑il déclaré. Interrogé sur les accusations portées par plus d’une dizaine de femmes, il a précisé n’avoir « jamais assisté à un comportement tel qu’on les décrit » et manifesté son souhait que « la justice sera clairvoyante ». Montagné a expliqué qu’il ne disposait pas d’assez d’informations pour se prononcer davantage.

Le soutien public à Patrick Bruel s’est fragmenté : certaines personnalités — Agnès Jaoui, Chantal Ladesou ou Arthur — se sont déclarées proches du chanteur, tandis que d’autres voix comme Lio, Valérie Bègue, Zazie ou Christophe Willem se sont montrées critiques, estimant notamment que Bruel aurait dû se mettre en retrait de la scène publique. Les prises de position publiques reflètent la polarisation autour du dossier, sans modifier le statut judiciaire de l’intéressé.

Lors du même entretien, Gilbert Montagné est revenu sur sa situation financière et son activité artistique. Il a annoncé la sortie de son dix‑septième album studio le 26 mars 2026 et une tournée de 21 dates en 2027, dont un concert prévu au Dôme de Paris le 14 février 2027. À propos de sa pension, il a évoqué qu’un montant d’environ 5 000 euros par mois ne lui semblait « pas énorme » au regard des coûts d’un Ehpad, souvent cités autour de 5 000 à 6 000 euros, et qu’il préfèrerait rester chez lui plutôt que d’entrer dans une structure coûteuse.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont été nombreux et souvent acerbes après cette révélation. Des internautes ont qualifié la déclaration de « déconnectée » ou « indécente pour ceux qui comptent leurs centimes », et ont comparé ce niveau de revenus aux pensions plus modestes perçues par d’autres personnes.

L’entretien de Gilbert Montagné est disponible sur la chaîne YouTube de Jordan de Luxe, où l’artiste a livré ces éléments sans élaborer d’autre position publique sur l’affaire judiciaire en cours.