Mondial 2026: «je suis sûr qu’il savoure ce moment», Messi dédie la qualification de l’Argentine à Maradona

Brillant avec deux passes décisives lors de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1), Lionel Messi a une nouvelle fois eu une pensée émue pour Diego Maradona. Le capitaine de l’Albiceleste a dédié la qualification en finale de la Coupe du monde 2026 à l’icône du football argentin.

Au-delà de sa prestation décisive face à l’Angleterre, Lionel Messi a marqué les esprits par un hommage chargé d’émotion à Diego Maradona. Au terme de la victoire 2-1 qui a propulsé l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine de l’Albiceleste a tenu à associer son illustre prédécesseur à ce nouveau succès. Double passeur décisif dans cette demi-finale, le numéro 10 argentin a confié que cette qualification avait une signification particulière. Il s’est dit convaincu que Maradona, disparu en 2020, aurait savouré ce moment et a exprimé sa joie de pouvoir lui dédier cette nouvelle page de l’histoire du football argentin.

Messi a également évoqué les liens privilégiés qu’il entretenait avec celui qui avait conduit l’Argentine au sacre mondial en 1986. Le octuple Ballon d’Or a expliqué conserver précieusement le souvenir des instants partagés avec son aîné, soulignant l’affection réciproque qui les unissait tout au long de leur relation. Cet hommage s’inscrit dans une continuité. Ces dernières années, Messi n’a jamais caché l’influence de Maradona sur sa carrière et sur le football argentin. Après le triomphe de l’Albiceleste lors de la Copa América 2021, il avait déjà dédié ce premier grand titre continental à la mémoire de l’ancienne gloire de Naples. Désormais tournée vers la finale, l’Argentine tentera de conserver son titre mondial face à l’Espagne. Pour Messi, l’occasion est idéale d’ajouter une nouvelle ligne à son immense palmarès, tout en perpétuant l’héritage laissé par Diego Maradona, figure éternelle du football argentin.