Bénin: Romuald Wadagni justifie la réduction des redevances dans les marchés modernes

Le président de la République, Romuald Wadagni, a expliqué les motivations qui ont conduit le gouvernement à réduire les redevances mensuelles appliquées dans les marchés modernes du pays.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, le chef de l’État a indiqué que cette mesure répond à une préoccupation récurrente exprimée par les commerçantes et commerçants lors de la récente campagne électorale. Selon lui, ces acteurs économiques ont régulièrement plaidé pour un allégement des charges financières qui pèsent sur leurs activités quotidiennes.

Romuald Wadagni a rappelé qu’au cours du dernier Conseil des ministres, il a autorisé l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) à mettre en œuvre la baisse des redevances dans les pôles commerciaux concernés.

Il présente cette décision comme la traduction d’un engagement pris devant les populations, et comme une réponse concrète aux attentes des opérateurs du secteur informel et formel qui animent les marchés urbains et régionaux.

Pour le président de la République, cette réduction illustre la volonté du gouvernement d’accompagner tous ceux qui contribuent à la création de richesses et à la vitalité de l’économie nationale. Il en a profité pour réaffirmer son ambition de poursuivre des actions en faveur d’un développement inclusif, visant à construire « un Bénin où chacun trouve sa place ».