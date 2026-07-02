Bénin: un homme touche les perles d’une femme mariée et perd la vie à Agbangnizoun

À Agbangnizoun, une tentative de séduction d’une femme mariée a viré au drame. Le séducteur a perdu mystérieusement la vie en touchant les perles de la femme d’autrui.

Selon les informations, la victime a été prise au piège par l’époux de sa cible. Soupçonnant une infidélité ou une cour assidue, le mari jaloux a décidé d’agir de manière radicale pour protéger son foyer.

Il aurait ainsi piégé mystiquement l’une des perles de reins de sa femme, avant de lui ordonner de la porter en permanence. Deux jours plus tard, le prétendant est passé à l’action.

Le simple fait de toucher les perles « minées » lui a été fatal : pris de malaises, l’homme a succombé quelques heures seulement après le contact, mettant une fin tragique à sa tentative de séduction.