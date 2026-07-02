Mort de Louis à Narbonne : Pascal Soetens dérape lors d’un débat sur BFM TV

Une vidéo choc capturée dans la nuit du 19 au 20 juin dernier sur un chantier à Narbonne fait actuellement le tour des réseaux sociaux et a profondément bouleversé l’opinion publique. On y aperçoit Louis, un adolescent de 17 ans, victime d’un lynchage orchestré par un groupe de jeunes âgés de 17 à 19 ans. La victime est tombée dans un guet-apens avant d’être violemment agressée. Retrouvé au petit matin par des ouvriers, Louis a été transporté d’urgence à l’hôpital. Malgré les soins, il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

Ce terrible fait divers a conduit à la mise en examen de cinq hommes, tous placés en détention provisoire et poursuivis pour assassinat. Les investigations menées jusqu’à présent ont clairement écarté la piste d’un crime à motivation raciste, tandis que les enquêteurs cherchent encore à déterminer les raisons précises qui ont conduit à cet acte de violence extrême. Ce drame a suscité une vive émotion à l’échelle nationale. À Paris, une centaine de personnes se sont rassemblées le 1er juillet afin de rendre hommage à Louis et d’exiger que justice soit rendue.

Dans le département de l’Aude, les parents de Louis, séparés, ont décidé d’organiser deux marches blanches distinctes pendant le week-end des 4 et 5 juillet. Une marche sera ainsi conduite par le père de la victime, tandis que l’autre sera organisée par sa mère et sa tante, témoignant de la profonde douleur et du désir de mémoire qui entourent ce drame.

Mort de Louis à Narbonne : les débordements de Pascal Soetens lors du débat sur l’ultraviolence

Le 1er juillet, dans le cadre d’un débat organisé par BFM TV sur la problématique de l’ultraviolence, le décès de Louis a été abordé parmi plusieurs intervenants, incluant députés, avocats, magistrats et éducateurs spécialisés. La question de la réaction de la justice face aux mineurs violents a été au cœur des échanges. Pascal Soetens, connu sous le surnom de « Pascal, le grand frère » pour son rôle médiatique sur TF1 auprès de jeunes en difficulté, faisait partie des invités.

Ce dernier a ouvert la discussion en soulignant le manque de moyens sur le terrain, notamment en ce qui concerne les éducateurs de rue, regrettant leur disparition progressive. « Il faudrait peut-être remettre ça en place et très rapidement », a-t-il insisté. Au cours de son intervention, Pascal Soetens a également évoqué son expérience personnelle en affirmant sans détour : « Je vais choquer des gens. Je peux vous dire que des claques éducatives, j’en ai pris ». Ces propos ont immédiatement suscité une réaction ferme du présentateur Maxime Switek qui a rappelé que ces pratiques sont « basement illégales ».

Pascal Soetens a ensuite proposé des solutions plus tempérées pour lutter contre la montée de la violence chez les jeunes : la réinstauration du service militaire comme outil de discipline et de cohésion, et le renforcement du respect pour les symboles nationaux comme le drapeau français. Ces propositions témoignent de sa vision axée sur les méthodes éducatives traditionnelles visant à inculquer des principes de respect et de discipline.