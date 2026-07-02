« Tu m’étonnes » : Clara Morgane répond aux excuses d’Enora Malagré pour son comportement à la télévision

Enora Malagré, figure médiatique souvent sous les projecteurs du petit écran, a récemment suscité une vive réaction dans le paysage audiovisuel français. Lors d’un entretien diffusé sur le podcast En bonne voix, animé par Rokhaya Diallo, l’ancienne chroniqueuse a ouvertement reconnu ses comportements passés, notamment ses moqueries envers ses consœurs. Ce mea culpa, relayé massivement sur les réseaux sociaux, a ravivé une rivalité ancienne avec Clara Morgane, qui n’a pas tardé à répondre avec un commentaire incisif sur Instagram.

Lors de cet échange, Enora Malagré a dressé un constat sans concession sur son parcours médiatique. Elle a admis avoir largement contribué à un climat de dénigrement à l’égard des femmes dans les émissions où elle officiait, qualifiant cela de « système d’humiliation ». Elle a également expliqué que ce comportement était en partie le reflet des codes de la télévision de l’époque, où elle-même avait été la cible de critiques acerbes. « Il fallait faire un peu comme ça, parce que je viens de cette télé-là, parce qu’on le faisait aussi avec moi », a-t-elle précisé, tout en refusant d’excuser ses actions. Enora Malagré a exprimé ses regrets et a souligné qu’elle n’essayait pas de se justifier, mais qu’elle regrettait profondément d’avoir été injuste et moqueuse envers ses collègues.

Dans une démarche qu’elle qualifie de sincère, l’ancienne collaboratrice de Cyril Hanouna s’est engagée dans certaines réparations, contactant directement certaines personnes qu’elle a blessées pour leur présenter des excuses. Elle a néanmoins précisé que cette démarche ne concernait pas « toutes » ses anciennes cibles. Enora Malagré attribue sa remise en question à plusieurs rencontres et lectures, ainsi qu’à un engagement militant qui la suit depuis l’adolescence. Interpellée par Rokhaya Diallo, elle a évoqué ce parcours de déconstruction personnelle en évoquant notamment l’importance de l’échange, tout en soulignant avec une certaine légèreté : « C’est bien d’avoir 40 ans. »

Une réponse immédiate et acérée de Clara Morgane

La sortie d’Enora Malagré n’a pas laissé insensible Clara Morgane, ancienne actrice reconvertie en animatrice et personnalité médiatique. Cette dernière a partagé un extrait de l’interview sur son compte Instagram, accompagnée d’une légende lapidaire : « tu m’étonnes ». Ces deux mots suffisent à montrer que la rancune demeure intacte entre les deux femmes. Leur antagonisme remonte à plusieurs années, avec des échanges acerbes qui avaient déjà marqué les esprits.

En 2017, lors de l’émission Salut les terriens !, Clara Morgane avait vivement critiqué Enora Malagré après que cette dernière ait qualifié son calendrier de lifestyle de « cul-cul ». Sur le plateau de Thierry Ardisson, Clara Morgane avait même évoqué une possible forme de bipolarité chez Enora Malagré, ce qui avait provoqué une polémique. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait alors répondu sur Europe 1, dénonçant une obsession de Clara Morgane à son égard et regretant que cette vieille pique soit encore relayée.

Plus de neuf ans après ces échanges, le contentieux entre les deux personnalités reste palpable. Par son commentaire ironique, Clara Morgane semble remettre en cause la sincérité des excuses offertes par Enora Malagré ou du moins attend une démonstration concrète de changement. Aucun nouveau dialogue public n’a encore été signalé à ce sujet, ce qui entretient la tension latente entre les deux figures du PAF.