Flavie Flament accuse Patrick Bruel : le téléfilm de 2017 avec Émilie Dequenne évoquait son amnésie traumatique

Le 2 juillet 2026 marque les 52 ans de Flavie Flament, animatrice emblématique du paysage audiovisuel français, dont le nom revient récemment sur le devant de la scène suite au dépôt en mai dernier d’une plainte contre Patrick Bruel. Si le chanteur conteste fermement ces accusations et bénéficie de la présomption d’innocence, cette actualité ravive le souvenir du combat personnel que Flavie Flament a choisi de rendre public à travers un livre autobiographique intitulé La Consolation. Ce récit intime, publié en 2016, a été adapté en 2017 en téléfilm diffusé sur France 3, un projet dans lequel Flament s’est engagée avec une implication toute particulière.

La Consolation revient sur un parcours bouleversant marqué par le réveil de souvenirs traumatiques longtemps enfouis, aidant à une reconstruction psychique difficile. Le téléfilm, porté notamment par Émilie Dequenne et Lou Gable, retrace la lente émergence de ces souvenirs grâce à la thérapie, un travail nécessaire dans le cadre de l’amnésie traumatique, un phénomène encore peu connu du grand public à la sortie du livre. Cette œuvre a ainsi contribué à sensibiliser sur une réalité psychologique souvent méconnue : celle où la mémoire bloque les souvenirs d’un traumatisme pour préserver la santé mentale, avant qu’un déclencheur ou une thérapie ne permettent à ces blessures de refaire surface pour entamer le processus de guérison.

Un téléfilm inspiré d’un livre qui a libéré la parole

Le livre La Consolation s’est installé comme un témoignage fort dès sa sortie en 2016. Flavie Flament y révélait les mécanismes complexes de l’amnésie traumatique, phénomène psychique qui permet l’occlusion des souvenirs liés à un choc violent ou à des violences subies. Après publication, France 3 a voulu porter ce récit à l’écran, donnant naissance à un téléfilm réalisé par Magaly Richard-Serrano. Diffusé le 7 novembre 2017, le film a notamment bénéficié de la présence active de l’animatrice, qui a participé au choix des actrices, cosigné les dialogues et accompagné toute la production pour garantir une retranscription fidèle de son vécu.

Dans une interview donnée à l’émission Vivement Dimanche quelques jours avant la diffusion, Flavie Flament soulignait l’importance de cette adaptation pour faire entendre un message qui lui tenait à cœur. Présente tout au long du tournage, elle exprima son besoin de veiller à la justesse du récit, estimant qu’il s’agissait d’un moyen de prolonger l’impact de son livre afin de sensibiliser un public plus large. Cette démarche illustre combien la parole libérée peut ouvrir un dialogue autour de sujets tabous tels que les violences sexuelles et leur impact long terme sur les victimes.

Le téléfilm filme ainsi le combat intime d’une femme devant faire face à ses démons personnels, mais aussi le chemin vers une possible apaisement personnel à travers la mémoire retrouvée. Cette diffusion inscrivait clairement cette production comme une œuvre de référence sur le sujet en France, avec près de quatre millions de téléspectateurs et un prix du meilleur téléfilm au Festival de la fiction TV de La Rochelle, récompensant la pertinence du scénario et la qualité des interprétations.

Émilie Dequenne et Lou Gable incarnent deux visages de Flavie

La narration du téléfilm s’appuie sur un dispositif original qui met en parallèle deux périodes de la vie de Flavie Flament. Émilie Dequenne interprète la Flavie adulte, en proie à des crises d’angoisse et à un mal-être grandissant suite à la perte de son grand-père, événement déclencheur d’une ouverture progressive vers son passé enfoui. Les séances avec un psychothérapeute deviennent alors le cadre de la révélation des souvenirs traumatiques, jalons d’un long et douloureux cheminement intérieur.

Lou Gable incarne quant à elle Flavie adolescente, à l’âge de 13 ans, au moment où les violences ont eu lieu. Sa prestation, saluée par la critique et l’animatrice elle-même, se démarque par sa justesse et son intensité. La jeune actrice a dû affronter des scènes particulièrement éprouvantes émotionnellement, un défi qu’elle a relevé grâce au soutien de la réalisatrice et de ses partenaires de tournage. Le duo d’actrices permet ainsi de montrer l’impact durable des traumatismes sur plusieurs décennies et la nécessité d’une prise en charge psychologique adaptée.

Le casting réunit également des talents confirmés tels que Léa Drucker dans le rôle de la mère de Flavie, Patrick Préjean en grand-père, et Philip Schurer qui incarne David Hamilton, photographe lié à l’histoire. Ce dernier est le seul personnage à conserver son identité réelle dans cette adaptation, soulignant l’ancrage biographique du téléfilm.

L’amnésie traumatique au cœur du récit

Au-delà du récit personnel, La Consolation apporte une visibilité essentielle au phénomène de l’amnésie traumatique, expliquant comment certains souvenirs peuvent rester totalement inaccessibles pendant des années avant de ressurgir, souvent à travers un travail thérapeutique ou un événement déclencheur. Sur le plateau de Michel Drucker, Flavie Flament rappelait avoir découvert ce mécanisme tardivement, à une époque où cette notion et les questions de prescription légale étaient encore peu abordées dans les médias.

L’animatrice affirmait avoir souhaité porter plainte avant d’apprendre que les délais de prescription étaient dépassés. Elle mettait également en lumière la complexité de ce silence imposé par la mémoire et l’importance de briser ce tabou. Le travail de Flavie Flament a contribué à mettre en lumière la difficulté rencontrée par de nombreuses victimes à se souvenir et à témoigner, ainsi que les enjeux liés à la reconnaissance et la justice pour les violences sexuelles commises sur des mineurs.

La diffusion du téléfilm sur France 3 a rassemblé près de quatre millions de téléspectateurs, un succès d’audience (16,8 % de part de marché) qui témoignait de l’intérêt et de la nécessité d’aborder ces sujets dans l’espace public. La qualité des interprètes et la sensibilité avec laquelle le sujet a été traité ont renforcé l’impact de cette adaptation, encore reconnue neuf ans après sa sortie comme une œuvre majeure en France sur le thème de la mémoire traumatique.