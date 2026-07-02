Axe Calavi-Cotonou: des déviations recommandées suite aux perturbations sur le pont de Djonou

​La Police Républicaine informe les usagers circulant sur l’axe reliant Abomey-Calavi à Cotonou de perturbations majeures du trafic routier.

Ces difficultés de circulation découlent directement de travaux en cours sur le pont de Djonou, incitant les forces de l’ordre à inviter les conducteurs à prendre les dispositions nécessaires pour anticiper leurs déplacements.

​Afin de contourner la zone de blocage, plusieurs itinéraires de déviation sont conseillés selon le point de départ des usagers. Ceux en provenance des carrefours Kpota, Bidossessi et IITA sont invités à emprunter la route menant vers le carrefour Hêvié, pour ensuite rejoindre l’axe Adounko-Route des Pêches.

Pour les autres automobilistes, il est recommandé de suivre les voies balisées en direction des ponts de Cococomey et de Womey.

​Des agents de la Police Républicaine sont actuellement déployés sur le terrain afin de fluidifier le trafic. Les autorités rappellent l’importance de respecter scrupuleusement les consignes et d’observer une patience nécessaire face aux ralentissements générés par ces réaménagements temporaires.