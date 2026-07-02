Samy Naceri : la saga Taxi a généré 281,2 millions de dollars de recettes mondiales

Samy Naceri fête ses 65 ans ce 2 juillet 2026. Révélé au cinéma par le téléfilm et le drame social des années 1990, il doit sa notoriété populaire au rôle de Daniel Morales dans la saga Taxi, franchise majeure du cinéma français qui a totalisé plus de 31,2 millions d’entrées en France et environ 281,2 millions de dollars de recettes dans le monde.

Avant Taxi, Naceri s’était fait remarquer dès 1995 avec le film Raï de Thomas Gilou, après un premier grand rôle dans le téléfilm Frères : La Roulette rouge. Sa prestation dans Raï lui a ouvert les portes du cinéma et attiré l’attention de professionnels qui voyaient en lui un comédien aux registres variés.

Parallèlement à la saga populaire, il a joué dans des films aussi divers que Le Petit Poucet, Nid de guêpes, La Mentale et Indigènes. Pour ce dernier long métrage, il a partagé avec ses partenaires le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 2006.

Le rôle de Daniel Morales et l’essor d’une franchise

La rencontre professionnelle décisive a eu lieu avec Luc Besson, déjà familier des plateaux où Naceri s’était croisé, notamment sur le tournage de Léon et lors du clip Nés sous la même étoile du groupe IAM. Besson confie alors au comédien le rôle du chauffeur marseillais amateur de vitesse, Daniel Morales, aux côtés de Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg et Bernard Farcy.

Sorti en 1998, le premier film Taxi devient rapidement un phénomène, mêlant action, cascades automobiles et comédie. La franchise comptera ensuite quatre suites avec Samy Naceri, avant un cinquième volet sorti en 2018 sans lui. Le public a massivement répondu : le premier épisode a réuni 6,52 millions de spectateurs en France, Taxi 2 atteint 10 345 901 entrées, Taxi 3 près de 6,15 millions, Taxi 4 plus de 4,56 millions et Taxi 5, sans le duo initial, réalise encore 3,65 millions d’entrées.

La performance commerciale se lit aussi à Paris, avec plus de 4,5 millions d’entrées cumulées pour la série, et des démarrages marqués comme celui de Taxi 2 qui avait réuni près de 3,5 millions de spectateurs dès son lancement national.

Au plan international, la franchise consolide son succès : le premier opus a rapporté plus de 44 millions de dollars, tandis que Taxi 2, Taxi 3 et Taxi 4 dépassent chacun les 64 millions de dollars. Taxi 5 atteint environ 42 millions de dollars à l’international. Les recettes américaines restent limitées, autour de 1,5 million de dollars au total pour l’ensemble de la série.

L’univers de Taxi a donné lieu à des adaptations et déclinaisons : en 2004, Hollywood a proposé un remake, New York Taxi, porté par Queen Latifah et Jimmy Fallon, puis une transposition télévisuelle dix ans plus tard avec la série Taxi Brooklyn, qui n’a pas repris les personnages incarnés par Naceri.

Pour Samy Naceri, la saga reste le tournant majeur de sa carrière, le personnage de Daniel Morales demeurant largement associé à son image aujourd’hui.