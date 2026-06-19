Bénin: le nouveau DG douane effectue une visite stratégique au port de Cotonou

La synergie d’action entre l’administration douanière et les acteurs portuaires s’intensifie. Le nouveau Directeur général des douanes du Bénin, M. Rouf Malehossou, a effectué une visite de courtoisie au Port autonome de Cotonou (PAC) ce mardi 16 juin 2026.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre ces deux piliers de l’économie nationale. Cette rencontre de haut niveau a permis aux responsables des deux institutions d’échanger en profondeur sur les défis majeurs du secteur.

Les discussions ont principalement porté sur la facilitation des échanges commerciaux, la poursuite de la modernisation des procédures douanières ainsi que l’amélioration de la compétitivité du corridor béninois, un axe vital pour les opérateurs économiques de la sous-région.

​Les échanges ont également mis en avant le caractère indissociable de la collaboration entre la douane et la plateforme portuaire. Cette alliance stratégique est essentielle pour fluidifier le trafic, soutenir efficacement les activités économiques et accroître durablement l’attractivité du port de Cotonou face à la concurrence régionale.

​À cette occasion, les dirigeants du PAC ont chaleureusement félicité le nouveau responsable des douanes pour sa nomination. Ils ont profité de cette audience pour réaffirmer l’entière disponibilité de l’autorité portuaire à poursuivre et consolider le partenariat existant, afin d’optimiser les performances globales du secteur portuaire béninois.