Bénin : Romuald Wadagni évoque une relation « père-fils » avec Patrice Talon

Candidat à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni a levé un coin de voile sur sa relation avec le président Patrice Talon. Entre admiration, loyauté et continuité politique, il assume une relation forte avec son mentor.

À mesure que la présidentielle approche, Romuald Wadagni sort de sa réserve. Longtemps resté discret, le ministre d’État chargé de l’économie et des Fiances se livre davantage, notamment sur ses liens avec celui qui l’a propulsé au cœur du pouvoir : Patrice Talon.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le candidat de la mouvance présidentielle a revendiqué une relation construite sur la durée, faite de proximité et de confiance. « J’ai pour lui un profond respect et une sincère admiration », affirme-t-il d’entrée.

Arrivé au gouvernement en 2016, après une carrière internationale dans le secteur privé, Romuald Wadagni explique avoir été rapidement marqué par la personnalité du chef de l’État. « C’est un homme qui peut vous parler de n’importe quel sujet comme s’il en était expert… Il m’a toujours bluffé », confie-t-il.

Mais au-delà de l’admiration, c’est surtout la qualité du lien personnel qui retient l’attention. Le candidat évoque une relation rare dans la sphère politique : « Pendant cette décennie, nous avons travaillé en totale confiance, comme dans une relation père-fils, en contact permanent ».

Ce rapport privilégié nourrit aujourd’hui son positionnement politique. Désigné pour porter les couleurs de la majorité présidentielle, Romuald Wadagni ne cache pas qu’il s’inscrit dans la continuité de l’action engagée depuis dix ans. Il assume ainsi l’héritage du président sortant, tout en promettant d’imprimer sa propre marque.

Face aux interrogations sur l’influence future de Patrice Talon en cas de victoire, le challenger de Paul Hounkpè a insisté sur le respect des institutions et la fin du rôle actif du chef de l’État après son mandat. Première expérience électorale pour l’argentier national, Romuald Wadagni mise donc sur la crédibilité acquise aux côtés du président pour convaincre.