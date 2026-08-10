Bénin: Romuald Wadagni aperçu dans une proximité chaleureuse avec les populations de Lokossa

Le président de la République, Romuald Wadagni, a effectué un déplacement ce dimanche 9 août 2026 à Lokossa, chef-lieu du département du Mono.

Largement diffusée sur les réseaux sociaux, cette sortie de terrain a donné lieu à des scènes d’échanges chaleureux et spontanés entre le chef de l’État et la population.

​Une rencontre spontanée au carrefour Agnivèdji

​Au cours de sa traversée de la ville, le chef de l’État s’est notamment arrêté au carrefour d’Agnivèdji pour aller directement à la rencontre des riverains. Salutations chaleureuses, poignées de main et échanges informels ont marqué cette escale qui a suscité une forte mobilisation locale, saluée par de nombreux citoyens comme une preuve de simplicité et d’accessibilité.

​Ce déplacement revêt une portée politique importante puisqu’il s’agit de l’une des premières sorties du président Romuald Wadagni à l’intérieur du pays depuis son investiture.

Lokossa avait déjà occupé une place stratégique lors de sa campagne présidentielle plus tôt cette année. Pour la population et les observateurs locaux, ce retour dans la posture de président de la République témoigne de la volonté du chef de l’État de maintenir un lien direct avec les citoyens et de rester attentif à leurs réalités du quotidien.