Bénin

Le Bénin sur le podium des Olympiades internationales d’intelligence artificielle 2026

Le Bénin a remporté une médaille de bronze et une mention honorable lors de la 3ᵉ édition des Olympiades internationales d’intelligence artificielle (IOAI), organisée à Astana, au Kazakhstan. Cette performance, obtenue face à 437 candidats issus de 106 pays, permet au pays de se classer au troisième rang africain, selon les informations communiquées.

Emile NOUKPO
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POLITIQUE
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Intelligence artificielle.
Intelligence artificielle. Getty Images - sankai
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Pour sa deuxième participation à la compétition, la délégation béninoise a été distinguée à deux reprises. Emmanuel Christiano Guidimadjegbe, élève au Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto-Novo, a obtenu la médaille de bronze.

Raphaël Nguebou, scolarisé au Lycée technique F. M. Coulibaly de Cotonou, a pour sa part reçu une mention honorable. Les deux candidats figuraient parmi les huit membres de la délégation béninoise engagée dans cette édition.

Le résultat constitue une progression par rapport à la première participation du Bénin aux IOAI, qui s’était soldée par une mention honorable. Il confirme également la présence croissante de candidats béninois dans les compétitions internationales consacrées à l’intelligence artificielle et aux technologies numériques.

Les Olympiades évaluent les connaissances et les capacités de résolution de problèmes des participants dans des domaines liés à l’intelligence artificielle. La préparation de la délégation béninoise a mobilisé des mentors, des encadreurs et plusieurs équipes spécialisées dans la formation aux technologies numériques.

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