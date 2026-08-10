Centrafrique : polémique après un grave accident de camion-citerne à Bangui

Un camion-citerne s’est renversé vendredi 7 août au soir à Bimbo, dans la périphérie sud-ouest de Bangui. Le gouvernement centrafricain fait état de huit morts et d’une dizaine de blessés, tandis que des témoins et des proches de victimes évoquent un bilan plus lourd.

L’accident s’est produit à Bimbo, une commune située au sud-ouest de la capitale centrafricaine. Dans un bilan communiqué samedi 8 août au soir, les autorités ont annoncé la mort de huit personnes et la prise en charge d’une dizaine de blessés.

Ce bilan reste provisoire et pourrait évoluer, a précisé le porte-parole du gouvernement, Evariste Ngamana. Sur place, plusieurs témoins ainsi que des proches de victimes avancent toutefois le chiffre d’au moins une vingtaine de morts, sans que cette estimation ait été confirmée officiellement.

Le gouvernement a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’établir d’éventuelles responsabilités. Il prévoit également de renforcer les mesures de sécurité routière.

Les contrôles techniques et la circulation des poids lourds en question

Selon Quentin Ngbouando, coordonnateur de la plateforme de la société civile I Gwé, l’accident pourrait être lié à un problème technique affectant le système de prise d’air du camion. Cette hypothèse devra être vérifiée par l’enquête annoncée par les autorités.

Le responsable associatif estime que les camions-citernes devraient faire l’objet de contrôles mécaniques rigoureux avant chaque trajet. Il appelle également l’État à mieux faire appliquer la réglementation routière, notamment dans les zones urbaines et sur les axes reliant les provinces.

Quentin Ngbouando plaide par ailleurs pour une réglementation encadrant les heures de circulation des poids lourds. Selon lui, ces véhicules devraient circuler principalement tard dans la nuit ou tôt le matin afin de limiter les embouteillages et les risques dans Bangui. Il appelle enfin les conducteurs et les autres usagers à respecter davantage les règles de circulation.