Burkina Faso : le litre de gasoil augmente pour la première fois en quatre ans

Le gouvernement burkinabè a relevé de 75 francs CFA le prix du litre de gasoil à compter du lundi 10 août. Cette hausse de 11 % intervient après quatre années de stabilité tarifaire, alors que l’État dit supporter une facture croissante de subventions et faire face à une forte demande en provenance des pays voisins.

Le litre de gasoil est désormais vendu 750 francs CFA au Burkina Faso, contre 675 francs CFA auparavant. L’annonce a été faite dimanche soir sur la télévision publique RTB par Abdoul Salam Gampéné, président du Comité interministériel de fixation des prix des hydrocarbures.

Selon les autorités, cette décision s’explique notamment par l’augmentation des achats effectués par des transporteurs étrangers. Les prix pratiqués au Burkina Faso seraient inférieurs à ceux de plusieurs pays limitrophes, ce qui encouragerait des véhicules venus de la sous-région à y faire le plein.

« La quasi-totalité des pays de la sous-région ont des prix supérieurs à 675 francs CFA », a déclaré Abdoul Salam Gampéné. Il estime que cette différence a entraîné une consommation supplémentaire de gasoil. D’après lui, plus de 365 millions de litres avaient déjà été vendus en juin et ce volume pourrait atteindre 730 millions de litres d’ici à la fin de l’année si aucune mesure n’est prise.

Près de 60 milliards de francs CFA de subventions depuis janvier

Le réajustement intervient également dans un contexte de pression accrue sur les finances publiques. Pour limiter les effets de la hausse des cours internationaux du pétrole sur les consommateurs, l’État burkinabè a déjà consacré près de 60 milliards de francs CFA aux subventions depuis le début de l’année, soit un peu plus de 90 millions d’euros, selon le Comité interministériel.

Les autorités redoutent par ailleurs une tension sur les stocks de carburant. Patrice Forogo, directeur général de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures, a averti que l’absence de mesures pourrait accroître la pression sur les réserves et fragiliser l’approvisionnement du marché intérieur.

Le gouvernement assure toutefois que cette hausse ne doit pas entraîner une augmentation automatique des prix des marchandises et des transports. Abdoul Salam Gampéné a appelé les opérateurs économiques à ne pas relever leurs tarifs de manière unilatérale, en rappelant que les pratiques jugées abusives pourraient faire l’objet de contrôles au titre de la réglementation en vigueur.

Les modalités précises de contrôle et l’impact de la mesure sur les prix à la consommation n’ont pas été détaillés. Le dernier réaménagement du prix du gasoil au Burkina Faso remontait à quatre ans.