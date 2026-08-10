Guinée : l’activiste Bella Bah porté disparu après son interpellation

La famille de Bella Bah est sans nouvelles de l’activiste guinéen depuis le samedi 8 août. Son épouse affirme qu’il aurait été emmené de force par des hommes en uniforme, tandis qu’aucune autorité n’a confirmé son interpellation ni communiqué sur son lieu de détention.

Bella Bah, connu pour ses prises de position critiques sur les réseaux sociaux, aurait disparu sur son lieu de travail, une école qu’il a fondée. Dans un message publié sur Facebook samedi soir, son épouse, Ami Bah, a déclaré que son mari avait été « kidnappé » et dit ignorer où il se trouve.

Un témoin cité par la famille affirme avoir vu plusieurs hommes en uniforme et cagoulés arriver à bord de pick-up. Selon ce témoignage, ils auraient saisi Bella Bah, l’auraient traîné à l’extérieur avant de l’embarquer de force. Ces éléments n’ont pas été confirmés de manière indépendante.

La disparition est survenue quelques heures après la publication par l’activiste d’un message critiquant Mamadou Saliou Camara, premier imam de la Grande Mosquée Fayçal. Le lien entre cette publication et la disparition présumée de Bella Bah n’a toutefois pas été établi.

Aucune confirmation officielle

À ce stade, les autorités guinéennes n’ont pas reconnu avoir interpellé Bella Bah. Elles n’ont pas non plus précisé où il se trouverait ni indiqué les motifs d’une éventuelle arrestation.

Très actif sur les réseaux sociaux, l’activiste intervient régulièrement dans les débats politiques et les questions de société. Sa disparition intervient dans un contexte marqué par les inquiétudes d’organisations de la société civile concernant le sort de plusieurs militants et acteurs associatifs en Guinée.

L’ONG Tournons La Page Guinée dénonce un « mode opératoire » qui, selon elle, porte atteinte à l’État de droit. La famille de Bella Bah demande aux autorités de contribuer à le retrouver et de garantir sa sécurité.