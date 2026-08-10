Mario Barravecchia, proche de David Lisnard, critique Jean‑Luc Mélenchon

Mario Barravecchia, ancien finaliste de la première saison de la Star Academy, a quitté l’univers du spectacle pour s’engager publiquement en politique aux côtés de David Lisnard. Désormais référent du parti Nouvelle énergie, il multiplie les prises de parole et alerte sur la menace, selon lui, que représente La France Insoumise et son leader Jean‑Luc Mélenchon à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Revenu dans l’actualité au-delà de la chanson, Mario Barravecchia a rappelé ses activités hors scène : des agences immobilières en Bourgogne et à Cannes et la direction du trimestriel Welcome Magazine, qu’il édite depuis 2011. Interrogé par Télé‑Loisirs, il avait déjà évoqué cette reconversion professionnelle, précisant que ses engagements entrepreneuriaux s’étaient développés ces dernières années parallèlement à son travail d’éditeur.

Cette trajectoire professionnelle s’accompagne d’un recentrage politique visible. Barravecchia a confirmé son rôle au sein de Nouvelle énergie et son implication dans la campagne de communication autour de David Lisnard. Lors de son passage dans l’émission Le Jet de Jordan de Luxe, il a tenu des propos virulents à l’encontre de La France Insoumise et de son chef de file, en particulier sur le plan idéologique et du comportement public.

Critiques publiques et positionnement politique

Sur le plateau, Mario Barravecchia a identifié La France Insoumise comme « le seul et unique vrai danger » pour les Français, déclarant que ses représentants sont « dangereux » et allant jusqu’à qualifier certains d’entre eux d’« antisémites ». Il a ciblé Jean‑Luc Mélenchon en estimant que ses déclarations passées et son attitude publique le rendaient inquiétant à ses yeux : « on l’a déjà vu sortir des choses incroyables. Je pense qu’il a complètement vrillé », a‑t‑il lancé en ajoutant qu’il considérait que ces positions devraient lui faire perdre des points.

Sur le spectre politique, Barravecchia a distingué La France Insoumise de Rassemblement National. Il a présenté le RN comme « un parti de droite dur » mais a exprimé la conviction que ce n’était pas, selon lui, « un parti extrême », position qu’il a opposée à son analyse de LFI. Ces propos s’inscrivent dans son engagement auprès de forces qu’il décrit comme modérées au sein de l’offre politique actuelle.

Interrogé sur Jordan Bardella, dont il a dit ne pas avoir encore fait la connaissance, Barravecchia a indiqué ce qu’il lui dirait s’ils se rencontraient. Il a fait valoir que, pour lui, « il y a un seul homme qui tienne la route à droite c’est David Lisnard ». Il a expliqué que sa mission était d’aider Lisnard à gagner en notoriété avant une éventuelle candidature à la rentrée, en rappelant qu’« il reste encore 40% de Français qui ne savent pas qui il est ».

Les déclarations de Mario Barravecchia ont été tenues au cours d’un entretien public et sont relayées par les médias ayant couvert son intervention dans Le Jet de Jordan de Luxe.