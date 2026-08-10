Le Nigeria met en place une plateforme interministérielle dédiée au capital humain

Le Nigeria veut renforcer la coordination de ses politiques de santé, d’éducation et de développement social face aux défis liés à sa démographie. Le gouvernement s’appuie notamment sur le dispositif interministériel du programme HOPE, qui associe plusieurs ministères et doit améliorer la fourniture des services publics essentiels et les investissements dans le capital humain.

Le gouvernement nigérian renforce son approche interministérielle en matière de développement du capital humain. L’objectif est de mieux articuler les politiques de santé, d’éducation, de gouvernance et de développement économique afin d’améliorer les services proposés à une population jeune et en croissance rapide.

Cette coordination s’appuie notamment sur le programme Human Capital Opportunities for Prosperity and Equity (HOPE). Le comité interministériel chargé de son pilotage est présidé par le ministre du Budget et de la Planification économique et associe notamment les ministères des Finances, de la Santé et du Bien-être social, de l’Éducation et des Affaires féminines.

Sa mission consiste notamment à suivre l’exécution des différents programmes, contrôler les indicateurs de résultats, examiner les décaissements, identifier les difficultés de mise en œuvre et assurer la coordination entre les administrations fédérales, les États et les collectivités locales.

Santé et éducation au cœur du dispositif

Le gouvernement a donné une nouvelle dimension à cette stratégie en juillet 2026 avec le lancement d’un ensemble de programmes sociaux et de développement représentant environ 3,05 milliards de dollars. Sur ce montant, le programme HOPE représente 1,5 milliard de dollars et couvre trois composantes : HOPE-Gov pour la gouvernance, HOPE-PHC pour les soins de santé primaires et HOPE-Education pour l’éducation.

L’objectif affiché est de convertir les performances économiques du pays en amélioration des conditions de vie, notamment à travers l’accès aux soins, l’éducation de base et le renforcement des capacités des administrations publiques.

Dans le secteur sanitaire, le gouvernement met particulièrement l’accent sur les soins de santé primaires, la santé maternelle et infantile, la vaccination et la planification familiale. Le ministère fédéral de la Santé indique que les réformes en cours ont déjà entraîné une hausse du recours aux services essentiels, notamment aux méthodes modernes de planification familiale.

La planification familiale relève du département de la Santé familiale du ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Celui-ci est notamment chargé des politiques de santé reproductive, de l’approvisionnement en produits contraceptifs et du soutien technique apporté aux États pour la mise en œuvre des programmes.

Cette approche vise à rapprocher les politiques sanitaires des enjeux économiques et sociaux. Le gouvernement considère le développement du capital humain comme un élément central de sa stratégie de croissance, en particulier dans un pays où l’augmentation de la population accroît les besoins en services publics, en compétences et en emplois.

La coordination interministérielle doit ainsi éviter que les politiques de santé, d’éducation et de développement soient conduites séparément. Le secrétariat du programme HOPE est assuré par le ministère du Budget et de la Planification économique, qui travaille avec les ministères sectoriels ainsi qu’avec leurs homologues aux niveaux des États et des collectivités locales.