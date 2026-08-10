Namibie : la future mine d’or Kokoseb cherche 475 millions de dollars pour sa construction

La junior minière australienne WIA Gold évalue à 475 millions de dollars le financement nécessaire à la construction de la future mine d’or de Kokoseb, en Namibie. D’après son étude de faisabilité définitive, publiée le 10 août, le projet pourrait entrer en production au quatrième trimestre 2028.

WIA Gold cherche à mobiliser 475 millions de dollars pour développer Kokoseb, un projet aurifère situé en Namibie. Ce montant ressort de l’étude de faisabilité définitive (Definitive Feasibility Study, DFS) publiée par la société, qui constitue une étape préalable à la décision finale d’investissement et au lancement de la construction.

La mise en production de la future mine est envisagée pour le quatrième trimestre 2028. Les informations disponibles dans l’étude citée ne précisent toutefois pas encore les modalités de financement retenues par WIA Gold, ni la répartition entre dette, fonds propres et éventuels partenaires industriels.

Kokoseb s’inscrit dans l’expansion de l’or namibien

L’exploitation aurifère industrielle en Namibie repose actuellement sur deux mines en activité : Navachab et Otjikoto. Le développement de Kokoseb pourrait porter à trois le nombre de sites industriels producteurs d’or dans le pays, alors que d’autres projets sont également à l’étude.

Parmi eux figure Twin Hills, autre projet aurifère appelé à contribuer à l’augmentation potentielle de la production namibienne au cours des prochaines années. Le calendrier et le financement de ces différents projets restent toutefois distincts.

Pour WIA Gold, la prochaine étape consiste à réunir les capitaux nécessaires à la construction de Kokoseb, conformément aux besoins établis par l’étude de faisabilité définitive. Le calendrier annoncé dépendra notamment de la sécurisation du financement, de l’obtention des autorisations requises et du démarrage effectif des travaux.