Soudan : Léon XIV appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la création de couloirs humanitaires

Après la prière de l’Angélus, dimanche 9 août au Vatican, le pape Léon XIV a appelé à mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan. Il a demandé aux autorités de protéger les civils, notamment à El Obeid, et exhorté la communauté internationale à soutenir les efforts en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.

S’exprimant en anglais devant les fidèles réunis place Saint-Pierre, le souverain pontife a fait part de sa préoccupation face à la poursuite du conflit soudanais. Il a cité la situation à El Obeid, dans l’État du Nord-Kordofan, où les combats qui durent depuis plusieurs semaines exposent de nombreux civils à de nouveaux dangers.

Léon XIV a également demandé aux parties au conflit de garantir l’accès de la population aux secours. Il a appelé les autorités à mettre en place des couloirs humanitaires afin de permettre l’évacuation des civils et l’acheminement de l’aide dans les zones touchées par les affrontements.

Le pape a assuré prier pour les personnes qui souffrent de la guerre et pour que cessent les violences. Dans son intervention, il a aussi appelé à un changement d’attitude de la part de « tous ceux qui sèment la violence ».

Le pape demande une mobilisation internationale

Léon XIV a insisté sur la responsabilité de la communauté internationale dans la recherche d’une issue au conflit. Il lui a demandé de soutenir les initiatives visant à obtenir rapidement une trêve et à mettre fin à une guerre qui demeure l’une des crises les plus meurtrières, tout en recevant une attention internationale jugée insuffisante.

Le souverain pontife avait déjà abordé la situation soudanaise lors d’une rencontre au Vatican, en mai, avec le Premier ministre du Soudan. Il avait alors réaffirmé la nécessité urgente de parvenir à un cessez-le-feu.

Quelques mois plus tôt, lors d’un discours devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, le pape américain avait décrit le Soudan comme un pays transformé en « vaste champ de bataille ». Son nouvel appel intervient alors que les combats continuent de menacer les populations civiles et de compliquer l’accès humanitaire dans plusieurs régions.