Bénin: Romuald Wadagni assure la plénitude de ses fonctions de président, dixit Wilfried Houngbédji

Gouvernance au Bénin : Wilfried Houngbédji réaffirme le leadership exclusif du président Romuald Wadagni

​S’exprimant lors de sa traditionnelle rencontre avec la presse le mercredi 5 août 2026, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a apporté un éclairage ferme sur la conduite des affaires de l’État.

Face aux spéculations sur un éventuel partage du pouvoir entre l’actuel chef de l’État et son prédécesseur Patrice Talon, le porte-parole s’est voulu catégorique : Romuald Wadagni assume seul la plénitude de ses fonctions exécutives à la tête du pays.

​« Aucun mentorat ni tutelle » au sommet de l’État

​Rejetant l’idée d’un pouvoir partagé, Wilfried Houngbédji a souligné qu’un chef d’État en exercice n’est soumis à aucun mentorat.

Rappelant l’élection présidentielle du 12 avril 2026, il a précisé que le rôle de l’ancien président Patrice Talon s’est arrêté à l’appui apporté lors de la campagne électorale. C’est donc le président Wadagni qui rendra compte de sa gouvernance et du bilan de ses actions devant le peuple béninois au terme de son septennat.

​Excellentes relations et continuité de l’expérience républicaine

​Le ministre porte-parole a également indiqué que le président Romuald Wadagni vise un bilan à la hauteur, voire supérieur à celui de ses prédécesseurs, tout en bénéficiant de l’expérience de ceux qui l’ont précédé.

Il a enfin rassuré sur la qualité des rapports personnels entre Romuald Wadagni et Patrice Talon, affirmant que les deux hommes entretiennent de très bonnes relations basées sur le respect mutuel.