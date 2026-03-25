Bénin : Paul Hounkpè promet le reversement des AME dans la fonction publique s’il est élu

Candidat du parti FCBE à la présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hounkpè a dévoilé un projet de société axé sur la gouvernance inclusive et des réformes sociales majeures. L’éducation, l’emploi des jeunes et la justice figurent parmi ses priorités.

À quelques semaines de la présidentielle, Paul Hounkpè entre en campagne avec un programme intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ». Porté par le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), ce projet se veut une alternative globale aux politiques actuelles.

Dans le secteur de l’éducation, le candidat met en avant une mesure importante. Il s’agit du reversement des aspirants au métier d’enseignant (AME) dans la fonction publique. Une promesse qui répond à une revendication récurrente de ces acteurs du système éducatif. Le programme prévoit également une réorganisation du secteur, avec notamment un pilotage centralisé et un mode de désignation des responsables universitaires revu.

Sur le plan sanitaire, Paul Hounkpè propose d’améliorer l’accès aux soins, en particulier pour les personnes vulnérables. La prise en charge des malades sous dialyse, le soutien aux personnes âgées et le renforcement du personnel médical spécialisé sont au cœur de ses engagements. Face au défi du chômage, le candidat du FCBE mise sur la promotion de l’auto-emploi et la création d’opportunités pour les jeunes. Il envisage la mise en place d’un institut dédié à la jeunesse ainsi que la réorganisation du volontariat. Une attention particulière est accordée à la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

Le projet accorde aussi une place importante à la culture et au sport. Il prévoit la création d’un fonds de soutien aux artistes, le développement de centres de formation et la valorisation du patrimoine culturel. Dans le sport, l’accent est mis sur la détection précoce des talents et l’investissement dans des disciplines porteuses.

Sur le plan économique, Paul Hounkpè propose l’organisation d’une conférence nationale pour repenser la répartition des ressources et dynamiser les filières régionales. Il souhaite également renforcer les mécanismes de contrôle économique et relancer certaines structures publiques stratégiques.

En matière de gouvernance, le candidat prône des réformes politiques et institutionnelles. Il s’engage à former un gouvernement d’union nationale, à favoriser le retour des exilés et à réviser les lois électorales. Il promet aussi de renforcer la liberté de la presse et d’améliorer l’accès à Internet. Enfin, sur le volet des infrastructures, le programme prévoit la relance du transport ferroviaire, le développement du transport maritime et la modernisation des équipements aéroportuaires.