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Bénin

Liberté sous caution ou détention prolongée ? Kemi Seba fixé ce mardi

Le militant panafricaniste Kemi Seba sera fixé ce mardi 19 mai 2026 par le tribunal régional de Pretoria.

Edouard Djogbénou
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SéCURITé
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Afrique du Sud: l'audience de l'influenceur Kemi Seba reportée au 29 avril
Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba (au centre), son fils Khonsou Seba Capo Chichi (à droite), ainsi que leur complice présumé, François Van Der Merwe (à gauche), comparaissent devant le tribunal de première instance de Pretoria le 20 avril 2026. AFP - EMMANUEL CROSET
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L’audience du 11 mai avait été consacrée à l’examen de sa demande de mise en liberté sous caution, mais le parquet sud‑africain avait sollicité un renvoi, prolongeant ainsi l’incertitude sur son sort.

Arrêté le 14 avril en Afrique du Sud, le président de l’organisation Urgences panafricanistes est poursuivi pour tentative d’immigration clandestine, avec en toile de fond des accusations plus lourdes de préparation d’attentats en Europe, rejetées par l’intéressé et ses avocats.

Dans une lettre publiée le 7 mai, il a reconnu avoir envisagé de quitter clandestinement le pays après l’expiration de son visa, tout en niant toute implication dans des activités terroristes.

Parallèlement, le Bénin maintient une pression judiciaire. Les autorités béninoises ont émis deux mandats d’arrêt internationaux contre lui pour blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme, en lien avec son soutien affiché au coup d’État manqué du 7 décembre 2025.

Il importe également de mentionner que l’activiste panafricaniste par le biais de ses conseils a demandé un asile en Afrique du Sud.

L’audience de ce 19 mai sera donc décisive : soit Kemi Seba obtient une liberté sous caution, soit il reste en détention prolongée, dans un dossier où se croisent justice, politique et diplomatie.

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