Démission de Paul Hounkpè : la FCBE fait une mise au point

Malgré sa démission du poste de secrétaire exécutif national de la FCBE, Paul Hounkpè reste membre du parti. C’est la précision apportée par le conseiller juridique de la formation politique, Prosper Adoukonou, à l’issue d’une réunion consacrée à l’analyse de la situation politique nationale.

Le conseiller juridique du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Prosper Adoukonou, a clarifié la situation de Paul Hounkpè au sein de la formation politique. Alors que l’ancien secrétaire exécutif national avait annoncé sa démission, Prosper Adoukonou affirme que cette décision ne signifie pas un départ du parti. « Paul Hounkpè demeure une haute personnalité du parti FCBE », a-t-il déclaré.

Selon lui, la démission de Paul Hounkpè concerne uniquement son poste à la tête du parti et non son appartenance à la FCBE. « Il n’a démissionné que de son poste de secrétaire exécutif national », a insisté le conseiller juridique. Cette clarification intervient à l’issue d’une réunion du conseil du parti consacrée à l’analyse de la situation politique nationale.

Au cours des échanges, la FCBE a notamment évoqué ses accords politiques avec les partis de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR). Le parti entend désormais ouvrir des discussions avec le nouveau régime dirigé par Romuald Wadagni. À cet effet, un comité a été mis en place pour engager des échanges avec les nouvelles autorités. « Nous avons recommandé la mise en place d’un comité pour discuter avec le nouveau régime sur la base des accords que nous avons signés avec les partis UPR et BR », a expliqué Prosper Adoukonou dans une déclaration relayée par Bénin TV.

Ces nouvelles orientations montrent la volonté de la FCBE de redéfinir son positionnement politique dans le paysage national après plusieurs années d’opposition dite constructive au régime de Patrice Talon.