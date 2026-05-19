Patrick Bruel : une figurante des Enfoirés raconte avoir été agressée dans une piscine

Le parquet de Nanterre a rouvert une enquête visant le chanteur et acteur Patrick Bruel après une plainte classée sans suite en 2022 déposée par une ancienne figurante des Enfoirés, Ophélie Fajfer. La décision intervient alors que plusieurs accusations de violences sexuelles et de viols visant l’artiste refont surface dans les médias ; Patrick Bruel a publié le 17 mai sur Instagram une déclaration niant avoir « forcé une femme » tout en exprimant son « regret » si ses actes avaient pu blesser quelqu’un.

Maître Myriam Guedj Benayoun, avocate de la plaignante, a annoncé le 18 mai sur BFM TV la réouverture de l’affaire, qualifiant cette décision de « petite victoire intérieure » pour sa cliente. La plainte initiale avait été classée sans suite en 2022. Un message de la chaîne BFM relayant l’information indique que le procureur de la République de Nanterre a pris la décision de relancer les investigations.

Les faits allégués remontent à 2015, année où Ophélie Fajfer, alors âgée de 19 ans, participait au tournage d’un clip des Enfoirés. Selon l’avocate, des échanges professionnels ont d’abord eu lieu entre la jeune femme, compositrice souhaitant percer dans la musique, et Patrick Bruel via les réseaux sociaux. Les relations auraient évolué après une rencontre fortuite en Provence où les deux protagonistes se seraient retrouvés sur le même lieu de vacances.

Le récit des faits allégués

Selon les éléments rapportés par la défense de la plaignante, une nouvelle rencontre aurait eu lieu dans un restaurant du sud de la France, puis Bruel aurait invité Ophélie chez lui pour une séance de travail. L’avocate décrit la jeune femme comme « complètement naïve, extrêmement religieuse… n’ayant eu aucune expérience sexuelle ni amoureuse ». Elle précise que, lorsqu’Ophélie est arrivée, elle se serait retrouvée seule avec l’artiste.

La cliente de Maître Guedj Benayoun aurait été conduite en voiturette sur la propriété, et c’est à l’arrivée près de la piscine que les comportements se seraient dégradés : tentative d’embrasser, réflexe de résistance de la victime, puis comportement qualifié d’agressif. Toujours selon le récit transmis par l’avocate, Bruel serait allé dans la piscine et, dans un état de sidération, Ophélie aurait des « flashs » de l’agression.

L’avocate rapporte ensuite que la situation aurait continué dans l’eau puis au bord du bassin : pénétration digitale présumée, baisers forcés et comportement intime non consenti, avec pour illustration l’allégation selon laquelle l’accusé « lui met un doigt dans ses parties intimes » puis « lui aspire le téton ». De retour dans la maison, Bruel aurait ensuite préparé des pâtes et poursuivi sa journée en se préparant pour un concert privé en Suisse le soir-même, détail cité par la plaignante.

La plainte d’Ophélie n’a pas été portée immédiatement auprès des autorités : elle aurait choisi le silence pendant plusieurs années, jusqu’en 2021, période au cours de laquelle elle aurait tenté de se suicider, selon les informations fournies par son conseil.

Sur les réseaux, le chanteur, âgé de 67 ans, a publié un message le 17 mai déclarant notamment : « Je n’ai jamais forcé une femme […] Et si j’ai pu heurter qui que ce soit, je le regrette sincèrement », ajoutant qu’il entendait poursuivre son activité professionnelle « avec le même dévouement et la même passion ». Le cas d’Ophélie s’ajoute à d’autres plaintes médiatisées récemment, dont celle de l’animatrice Flavie Flament, qui ont provoqué une vaste couverture médiatique.