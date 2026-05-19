Sophie Davant nostalgique de sa « vie douce » et de son salaire à six chiffres sur France Télévisions

Ce 19 mai 2026, Sophie Davant célèbre ses 63 ans. Visage emblématique du paysage audiovisuel français, elle a su s’imposer pendant près de quatre décennies comme une figure rassurante et familière pour des millions de téléspectateurs. De ses débuts à la présentation de la météo sur Antenne 2 à son rôle d’animatrice emblématique d’Affaire conclue, en passant par son engagement aux côtés du Téléthon, son parcours reflète une longévité rare dans le monde de la télévision publique.

Au fil des années, Sophie Davant est devenue bien plus qu’une simple présentatrice : elle incarne une présence constante et attachante qui a traversé les générations. Pourtant, derrière cette image accessible se cache aussi l’une des rémunérations les plus élevées du groupe France Télévisions, un fait qui a régulièrement alimenté les discussions et soulevé des questions sur les salaires dans l’audiovisuel public. L’animatrice, très transparente sur ce sujet, a toujours revendiqué une relation simple et posée avec ses revenus, qu’elle qualifie elle-même de « vie douce ».

Sophie Davant, qui a débuté sa carrière en 1987 sur Antenne 2, a progressivement conquis le cœur des téléspectateurs grâce à son naturel et sa proximité. Présentatrice météo dans Télématin, elle a rapidement montré ses capacités à animer divers formats, du jeu d’aventure Fort Boyard à des magazines comme C’est au programme ou Toute une histoire. Son véritable tournant survient en 2017 avec Affaire conclue, émission dédiée à la vente et à l’achat d’objets d’art et d’antiquités, qui rencontre un grand succès d’audience. Cette émission consolide définitivement son statut d’animatrice phare et lui ouvre les portes du cercle très restreint des personnalités les mieux rémunérées de France Télévisions.

Une carrière marquée par la constance et un engagement durable

Au sommet de sa carrière, le salaire annuel brut de Sophie Davant pour Affaire conclue était estimé autour de 320 000 euros, un montant proche du plafond fixé par la Cour des comptes pour les rémunérations au sein du groupe audiovisuel public. Ce niveau de rémunération avait suscité un certain émoi dans le débat public, compte tenu notamment de la mission de service public de France Télévisions. L’animatrice elle-même n’a jamais cherché à esquiver le sujet et a abordé sa situation financière avec franchise, déclarant en 2021 qu’elle dépensait cet argent sans excès, privilégiant les plaisirs simples comme les repas entre amis ou les vacances en bord de mer.

Issue d’un milieu scientifique à Bordeaux, Sophie Davant a toujours conservé une approche humble de sa notoriété. Son père biologiste marin et sa mère travailleuse au CNRS, décédée prématurément, lui ont transmis des valeurs qui l’ont aidée à garder les pieds sur terre malgré la célébrité. Son mode de vie « doux » se distingue ainsi nettement des clichés associés aux célébrités, privilégiant la simplicité et les moments partagés avec ses proches.

Parallèlement à son travail à la télévision, Sophie Davant a multiplié les projets, s’investissant dans la radio sur Europe 1 ou publiant des ouvrages sur le bien-être et le vieillissement. Elle a aussi exploré des thématiques variées, notamment à travers des émissions animalières sur France 3. Son passage en 2025 dans l’émission de danse Danse avec les stars a aussi montré sa polyvalence et son dynamisme, attirant une nouvelle génération de téléspectateurs.

Son départ d’Affaire conclue a marqué la fin d’une époque pour les téléspectateurs fidèles, qui continuent d’associer l’émission à son image. La relève a été prise par Julia Vignali, mais Sophie Davant reste étroitement liée à la réussite et à la popularité pérenne de ce programme.

Un engagement fort auprès du Téléthon, participation bénévole depuis plus de vingt-cinq ans

Au-delà de sa carrière professionnelle, Sophie Davant est aussi très investie dans des causes caritatives, en particulier le Téléthon. Depuis 1997, elle fait partie des piliers de ce marathon annuel organisé pour récolter des fonds destinés à la recherche sur les maladies rares. Son engagement dans ce projet s’est toujours fait sur une base bénévole, sans aucun salaire, ce qu’elle a tenu à rappeler face aux rumeurs. Lors d’une interview sur Sud Radio, elle a précisé que ni elle ni les artistes participant à cet événement ne percevaient de rémunération, soulignant la dimension totalement désintéressée de leur contribution.

Dans un entretien accordé à Paris Match en 2022, elle est allée jusqu’à affirmer que sa fidélité au Téléthon était la chose dont elle était la plus fière dans sa carrière. Cette implication caritative est ainsi l’un des aspects majeurs de son parcours professionnel, donnant une autre dimension à sa présence médiatique.

À 63 ans, Sophie Davant continue de représenter une personnalité familière, appréciée pour sa constance, sa simplicité et son professionnalisme, tout en ayant assumé avec sincérité les responsabilités et avantages liés à son succès à la télévision publique.