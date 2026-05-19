Benin: 30 ans de réclusion criminelle requis contre des braqueurs à Parakou

Le Tribunal de première instance de première classe de Parakou a examiné, le lundi 18 mai 2026, une affaire de braquage impliquant quatre personnes, dont une femme présentée comme l’épouse de l’un des principaux suspects actuellement en fuite.

Selon les éléments rapportés par Fraternité FM, les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en bande organisée et complicité de vol.

À la barre, deux des accusés ont reconnu les faits, tandis que les autres ont nié toute implication. Les débats ont permis de retracer le mode opératoire du braquage: les prévenus ont décrit l’organisation de l’attaque, la répartition des rôles et le déroulement de l’opération. La femme du suspect en fuite, pour sa part, a affirmé n’avoir aucune connaissance des faits reprochés.

D’après les informations présentées au tribunal, une somme estimée à 28 millions de francs CFA aurait été dérobée au cours de l’attaque. Le ministère public a requis 30 ans de réclusion criminelle contre certains accusés et 10 ans d’emprisonnement contre les autres.

Le dossier a été renvoyé au 1er juin 2026 pour le délibéré. À cette audience, le tribunal confirmera les réquisitions du ministère public ou prononcera des peines plus douces.