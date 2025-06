Bénin: on en sait un peu plus sur la cause du décès de Sonia Agbantou

- Publicité-

On en sait un peu plus sur le décès de la virtuose du micro, Sonia Agbantou. Selon les dernières informations, elle serait décédée des suites d’une crise cardiaque dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 Juin.

La triste nouvelle est portée au public par Souleymane Djibril, président de l’association des Présentateurs et Animateurs live radio/télévision du Bénin. Une onde de choc a immédiatement traversé le paysage médiatique béninois et les réseaux sociaux, où Sonia jouissait d’une importante communauté de fidèles et admirateurs.

Une disparition brutale et inattendue

Connue pour son charisme, son éloquence et sa capacité à fédérer les publics, Sonia Agbantou était une voix familière sur les plateaux de télévision et les ondes radio. Sa disparition brutale laisse une profonde consternation dans le monde des médias et de la communication digitale au Bénin.

Selon des proches, rien ne laissait présager un malaise cardiaque, même si elle avait récemment évoqué, dans certaines de ses vidéos sur TikTok, des moments d’épuisement liés à ses engagements multiples.

Sonia Agbantou ne se résumait pas à une carrière médiatique. Au fil des années, elle avait élargi son empreinte dans le domaine du développement personnel, devenant coach en prise de parole, conférencière et mentor pour de nombreux jeunes communicants. Elle s’était récemment réinventée dans une quête identitaire assumée, affirmant avoir « retrouvé sa culture », notamment à travers des pratiques spirituelles endogènes qu’elle revendiquait sur les réseaux sociaux.

Femme de convictions, elle n’a jamais hésité à sortir des sentiers battus, adoptant un ton libre, souvent percutant, qui faisait sa singularité dans le paysage audiovisuel béninois.

Sonia Agbantou dépose désormais définitivement le micro dans la fleur de l’âge laissant derrière elle une génération de jeunes animateurs qu’elle a inspirés, des collègues endeuillés et une empreinte indélébile dans le monde de la parole. Que son âme repose en paix.