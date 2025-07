Bénin – Obsèques de Sonia Annick Agbantou: hommages officiels ce vendredi

Le programme des obsèques de Sonia Annick Agbantou, figure emblématique des médias béninois, a débuté ce jeudi 17 juillet 2025 avec l’arrivée de sa dépouille à l’aéroport de Cotonou. Après une veillée de prières émouvante à Ouenlinda, le corps repose désormais à la morgue de Porto-Novo, en attendant la suite des hommages prévus ce vendredi.

Ce vendredi 18 juillet, les obsèques de l’animatrice SOnia Agbantou reprennent à 11h avec le retrait du corps à la morgue de Porto-Novo. À midi, la dépouille sera conduite au domicile de la défunte à Djèrègbé, avant une escale à Dégbé-Bénin, au siège de la famille Lalèyè – Oké – Agbantou à 14h. Le cortège marquera ensuite une halte au domicile maternel Koukoyi à 16h.

À 18h, l’esplanade de l’Assemblée nationale de Porto-Novo accueillera une grande veillée artistique et spirituelle. Plusieurs temps forts sont annoncés notamment des hommages officiels, témoignages, prières et animations culturelles, dans une ambiance à la fois solennelle et empreinte de reconnaissance.

Dernier adieu prévu ce samedi à Cotonou

La journée du samedi 19 juillet marquera la fin du programme funèbre. La levée du corps aura lieu à 8h30 sur l’esplanade de l’Assemblée nationale. Elle sera suivie d’une messe à l’église catholique Saint Martyrs de l’Ouganda de Tokpota à 9h. L’inhumation est prévue à 10h au cimetière municipal de Djègan-Daho.

Les condoléances seront reçues au cimetière, à l’issue de l’inhumation. Pour rappel, Sonia Annick Agbantou est décédée à Dijon, en France, le lundi 23 juin 2025 à l’âge de 39 ans. Sa dépouille a été accueillie à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans une grande émotion par ses proches et admirateurs dans la nuit du jeudi 17 juillet 2025.