Bénin : 1 093 dossiers de mutations en examen au ministère des Enseignements maternel et primaire

Le ministère des Enseignements maternel et primaire examine 1 093 dossiers de demandes de mutations au titre de la rentrée scolaire 2026-2027. Ouvertes lundi 8 juin 2026 à Porto-Novo, les assises nationales consacrées à ces dossiers doivent concilier les situations personnelles des agents, les besoins de couverture des écoles et l’exigence d’équité dans les décisions.

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a ouvert, lundi 8 juin 2026 à Porto-Novo, les assises nationales consacrées à l’examen des demandes de mutations pour le compte de la rentrée scolaire 2026-2027. Au total, 1 093 dossiers sont soumis à l’appréciation de la commission chargée d’étudier les différentes requêtes.

Ces travaux se tiennent à la salle de réunion de la direction départementale des Enseignements maternel et primaire de l’Ouémé. Ils réunissent des membres du cabinet du ministre, des cadres techniques du ministère, des directeurs départementaux ainsi que des partenaires sociaux du secteur. L’enjeu est de statuer sur les demandes formulées par les agents, tout en tenant compte des besoins du système éducatif, notamment la couverture optimale des écoles.

Les dossiers soumis à l’examen de la commission sont de plusieurs ordres. Sur les 1 093 demandes enregistrées, 97 concernent des rapprochements de conjoints. Dix-neuf dossiers ont été introduits par des agents se trouvant à cinq ans de la retraite, tandis que 54 demandes sont motivées par des raisons de santé.

Le ministère a également enregistré 40 dossiers pour raison sociale, 779 demandes de mutation normale et 104 dossiers de permutation de poste. La majorité des requêtes provient des enseignants du primaire. Ils représentent 987 dossiers sur l’ensemble des demandes examinées. Le reste émane des enseignants de la maternelle et des agents de l’administration du ministère.

Cette diversité de situations montre la complexité de l’exercice. Les mutations doivent répondre à la fois aux préoccupations individuelles des agents, aux exigences administratives et aux impératifs de fonctionnement des écoles sur toute l’étendue du territoire national.

Armand Natta appelle à la rigueur

Les assises ont été ouvertes par le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Natta. Dans son intervention, l’autorité ministérielle a exhorté les membres de la commission à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans l’examen des dossiers.

Le ministre a insisté sur l’impartialité, l’humanité du décideur, le respect de la confidentialité et la transparence dans les délibérations. Pour lui, les décisions attendues doivent être guidées par un équilibre entre les besoins du service public de l’éducation et l’épanouissement professionnel des enseignants.

Armand Natta a notamment appelé les membres de la commission à garder à l’esprit la nécessité d’assurer une couverture optimale des écoles. Dans un secteur où la répartition du personnel enseignant reste un enjeu majeur, les décisions de mutation peuvent avoir un impact direct sur le fonctionnement des établissements et la continuité des enseignements.

Entre équité et besoins des écoles

L’examen des demandes de mutations intervient dans la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. Il constitue une étape importante dans la gestion des ressources humaines au sein du ministère des Enseignements maternel et primaire.

Pour les agents concernés, ces mutations peuvent répondre à des contraintes familiales, sanitaires, sociales ou professionnelles. Pour l’administration, elles doivent aussi permettre de mieux organiser la présence des enseignants dans les écoles, en évitant les déséquilibres entre les zones urbaines, périurbaines et rurales.

Les délibérations engagées à Porto-Novo devront donc permettre de prendre des décisions à la fois justes, transparentes et compatibles avec les besoins du système éducatif. Le ministère entend ainsi faire de ces assises un exercice de responsabilité, dans l’intérêt des enseignants, des apprenants et de la qualité de l’enseignement maternel et primaire au Bénin.