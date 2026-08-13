Bénin: le PAG 2026-2033 annoncé pour la rentrée politique de septembre

La finalisation du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) pour le septennat 2026-2033 est pour bientôt. Sa présentation est annoncée pour la rentrée politique de septembre.

Selon les précisions apportées par le porte-parole de l’exécutif, Wilfried Léandre Houngbédji, cette feuille de route stratégique entend consolider les réformes engagées tout en fixant de nouvelles priorités de développement social, économique et sécuritaire.

​Le nouveau plan d’action s’articule autour de trois orientations fondamentales axées sur l’éradication de l’extrême pauvreté, la résorption des déséquilibres territoriaux et le renforcement de la sécurité nationale.

Pour accompagner ces ambitions, le mode de fonctionnement du travail gouvernemental est restructuré afin d’optimiser l’efficacité des politiques publiques, prévoyant désormais des réunions mensuelles du Conseil des ministres, des comités interministériels bimensuels ainsi que des conseils de cabinet thématiques pour un suivi rapproché.

​Consultations départementales et démocratie participative

​En cohérence avec l’adhésion du pays au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, l’élaboration finale du document s’appuiera sur une série de consultations citoyennes menées dans les douze départements du Bénin.

Cette démarche vise à recueillir les préoccupations des populations locales et à adapter les investissements de l’État aux réalités de chaque région.