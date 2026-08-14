Bénin

Sénat du Bénin: la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko félicite Talon

Le président du Sénat béninois, Patrice Talon, a reçu les félicitations de Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de Russie, à la suite de son élection à la tête de la chambre haute du Parlement béninois.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin et Président du Sénat
Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin et Président du Sénat
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Dans un message transmis jeudi 13 août, la responsable russe a salué l’arrivée de l’ancien chef de l’État à la présidence de cette nouvelle institution. Elle a souligné que son expérience pourrait être un atout pour accompagner la mise en place et le fonctionnement du Sénat béninois.

Valentina Matvienko a également mis en avant les relations existant entre Moscou et Cotonou. Elle a exprimé la volonté du Conseil de la Fédération de Russie de renforcer les échanges avec le Sénat béninois, notamment à travers le développement de la coopération interparlementaire.

Cette démarche intervient quelques jours après l’installation officielle du Sénat béninois, le 30 juillet 2026. Issue de la réforme constitutionnelle ayant instauré le bicamérisme, cette nouvelle chambre vient compléter l’Assemblée nationale dans l’architecture parlementaire du pays.

L’élection de Patrice Talon à la présidence du Sénat marque ainsi le début d’une nouvelle étape dans la mise en place de cette institution. Les félicitations de la présidente de la chambre haute russe traduisent également l’intérêt porté par Moscou au développement des relations parlementaires avec le Bénin.

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