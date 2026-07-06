​Parlement : Louis Vlavonou choisit le Sénat et quitte l’Assemblée nationale

​Un grand tournant s’opère dans la carrière politique de Louis Vlavonou. L’ancien président de l’Assemblée nationale a officiellement choisi de siéger au sein de la toute nouvelle chambre haute du Parlement, le Sénat.

Ce choix marque le début d’un nouveau chapitre pour cette figure incontournable de la vie politique béninoise. ​Pour se conformer strictement aux règles constitutionnelles d’incompatibilité entre les fonctions de député et de sénateur, Louis Vlavonou a acté son départ du palais des Gouverneurs.

Selon des informations rapportées par le quotidien national La Nation, il a déposé sa lettre de démission le 2 juillet dernier auprès du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou.

​Cette transition consacre un parcours législatif exceptionnel. Élu député pour la première fois en 2003, ce colonel des Douanes à la retraite aura marqué de son empreinte la vie parlementaire du pays pendant près de vingt ans, dont plus de six années passées au perchoir.

C’est donc fort d’une très riche expérience étatique qu’il s’apprête à faire son entrée au Sénat.