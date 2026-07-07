Miss France 2027 : Juliette Gauthier élue Miss Roussillon après avoir été en fauteuil roulant il y a quelques années

La course à l’écharpe de Miss France 2027 est déjà lancée, alors que l’actuelle Miss France, Hinaupoko Devèze, originaire de Tahiti, voit sa succession se préparer dans les coulisses du prestigieux concours. La société Miss France n’a pour l’instant pas communiqué sur la date ni le lieu officiel de la cérémonie nationale, mais plusieurs élections régionales ont déjà eu lieu, désignant les premières prétendantes au titre. Cet événement annuel, suivi par des millions de téléspectateurs sur TF1, reste l’un des rendez-vous culturels les plus populaires du pays, conjuguant tradition et modernité dans un spectacle haut en couleur.

Depuis le 26 avril dernier, huit Miss régionales ont été couronnées, toutes candidates potentielles à la couronne nationale. Justine Bourrelier a été élue Miss Centre-Val de Loire, Solène Videau représente Aquitaine, Pauline Gourlez est Miss Normandie, tandis qu’Ilona Perrot a remporté le titre en Bourgogne. La Martinique est représentée par Maureen-Alycia Lucea-Merlin, l’Alsace par Chiara Blazevic, et Tahiti par Leia Diard, cette dernière ayant reçu la couronne Mauboussin directement des mains de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026. Plus récemment, un nouveau couronnement régional s’est déroulé dans le Sud de la France, à Canet-en-Roussillon, où Juliette Gauthier a été sacrée Miss Roussillon 2026.

Ces élections régionales précèdent la grande soirée nationale, très médiatisée, durant laquelle la nouvelle Miss France est désignée. Outre la beauté et l’élégance, les candidates se distinguent également par leurs engagements personnels et leurs causes défendues. Elles incarnent une nouvelle génération de jeunes femmes qui, grâce à ce concours, bénéficient d’une visibilité importante pour porter des messages et représenter la diversité française.

Juliette Gauthier, nouvelle Miss Roussillon, en lice pour Miss France 2027

Le 5 juillet 2026, au théâtre de la mer de Canet-en-Roussillon, douze jeunes femmes ont concouru pour le titre très convoité de Miss Roussillon. C’est Juliette Gauthier, une kinésithérapeute de 22 ans originaire du Boulou, qui a été élue au terme d’un spectacle spectaculaire. Mesurant 1,74 m et passionnée par la danse, la plongée sous-marine, la randonnée et le ski, elle a également remporté le prix de la culture générale lors de cette élection.

Juliette Gauthier se décrit comme une personne « empathique, persévérante et engagée ». Son parcours est marqué par un combat personnel contre le handicap, une réalité qu’elle connaît intimement depuis dix ans. Cette épreuve, liée à une maladie de naissance qui l’a confinée en fauteuil roulant il y a quatre ans, a profondément façonné son caractère et ses aspirations. Ce combat a renforcé sa volonté d’agir pour les autres, en particulier pour les enfants en situation de handicap.

Impliquée dans l’association « Un rêve, un sourire », Juliette Gauthier participe à la réalisation des rêves d’enfants handicapés. Elle a déclaré à Littoral FM que porter ce combat à travers la visibilité offerte par le concours Miss France lui semblait une étape logique et essentielle pour promouvoir cette cause. Son engagement personnel donne une dimension particulière à sa candidature, la plaçant comme une prétendante non seulement charmante, mais aussi porteuse d’un message social fort.

Les prochaines élections régionales se poursuivent tout l’été sur l’ensemble du territoire français et dans les territoires d’Outre-mer. Parmi les prochains rendez-vous figurent Miss Guyane le 11 juillet à Matoury, Miss Guadeloupe le 16 juillet au Palais des Sports du Gosier, Miss Corse le 23 juillet à Porticcio, Miss Provence le 24 juillet à Saint-Raphaël, et Miss Nouvelle-Calédonie le 25 juillet. Ces élections permettent de désigner les dernières candidates qui concourront pour le titre national.

D’autres dates importantes incluent Miss Côte d’Azur le 26 juillet à Fréjus, Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy le 1er août, Miss Languedoc le 7 août à Beaucaire, Miss Réunion le 22 août à Saint-Denis et Miss Mayotte le 29 août à Petite-Terre. La séquence se poursuit ensuite avec Miss Poitou-Charentes le 4 septembre, Miss Midi-Pyrénées le 5 septembre, Miss Limousin le 6 septembre, Miss Franche-Comté le 11 septembre, Miss Lorraine le 12 septembre au zoo d’Amnéville, Miss Picardie le 13 septembre à Beauvais, Miss Auvergne le 18 septembre à l’Opéra de Vichy, Miss Rhône-Alpes le 19 septembre à Villefranche-sur-Saône, Miss Île-de-France le 20 septembre à Dammarie-les-Lys, Miss Bretagne le 25 septembre à Brest et Miss Nord-Pas-de-Calais le 26 septembre à Liévin.

Cette organisation rigoureuse des élections régionales ouvre la voie à la prochaine grande soirée du concours Miss France, événement attendu avec impatience par de nombreux fans à travers le pays.