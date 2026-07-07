«Je suis le meilleur», Wizkid relance sa rivalité avec Burna Boy

La rivalité entre Wizkid et Burna Boy connaît un nouvel épisode après une déclaration remarquée du chanteur de Starboy lors de l’Afro Nation Portugal. En évoquant sa position de dernier artiste à monter sur scène, Wizkid a relancé le débat sur la place de chacun dans la hiérarchie de l’afrobeats.

La rivalité entre Wizkid et Burna Boy semble loin d’être terminée. Le chanteur nigérian, récompensé par un Grammy Award, a alimenté les spéculations en laissant entendre qu’il avait été choisi pour clôturer le festival Afro Nation Portugal parce qu’il représentait « le meilleur » de l’affiche. La polémique est née après les nombreuses réactions suscitées par la prestation de Burna Boy lors de la soirée d’ouverture du festival. Sur les réseaux sociaux, plusieurs de ses admirateurs ont estimé que sa programmation en tête d’affiche de la première journée témoignait de son statut de plus grande star parmi les artistes invités.

Quelques heures plus tard, Wizkid est monté sur scène pour assurer la clôture de l’événement. Au cours de son concert, le patron du label Starboy a lancé une phrase qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. « Big Wiz est là. C’est pour ça qu’il faut garder le meilleur pour la fin, ma belle », a-t-il déclaré devant le public. Cette sortie a aussitôt été interprétée par de nombreux internautes comme une pique adressée à Burna Boy, relançant ainsi le débat sur la suprématie entre les deux plus grandes figures de l’afrobeats.

Les tensions entre les deux artistes ne sont d’ailleurs pas nouvelles. Leur relation s’est fortement dégradée ces derniers mois après un incident survenu dans une boîte de nuit de Lagos, où Burna Boy aurait eu une altercation avec DJ Tunez, le DJ officiel de Wizkid. Cette nouvelle séquence risque d’alimenter encore davantage une rivalité qui passionne les fans de musique africaine depuis plusieurs années.