Bénin : les vives félicitations de Bola Tinubu à Romuald Wadagni après son élection
Depuis la confirmation des résultats du scrutin du 12 avril 2026, le nouveau president élu du Bénin, Romuald Wadagni, a reçu une vague de félicitations de la part de dirigeants africains, notamment celle de Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigéria. Dans une lettre officielle, Tinubu a salué l’élection de Wadagni à la tête du Bénin et la confiance que le peuple béninois place en son leadership et en ses réalisations en tant qu’ancien ministre des Finances.
Tinubu a également rappelé les liens historiques et culturels qui unissent le Nigéria et le Bénin, exprimant son souhait de collaborer étroitement avec le nouveau président pour renforcer les relations bilatérales. Selon lui, cette coopération visera à consolider la sécurité dans la région et à promouvoir le développement économique au sein de la CEDEAO et de l’Union africaine.
En adressant ses vœux de succès, de sagesse et de courage à Wadagni, le président nigérian l’a assuré de son soutien indéfectible. Auparavant, d’autres chefs d’État, dont le Roi Mohammed VI du Maroc et le président du Burundi, avaient également marqué l’occasion en félicitant le nouveau président béninois.
Commentaires