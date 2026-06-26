Bénin : les résultats du CEP 2026 déjà disponibles en ligne, consultez le votre

Les résultats du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026, sont désormais connus. Au plan national, le taux de réussite s’établit à 90,17 %, en légère progression par rapport à 2025 où il était de 89,81 %. Il sont désormais onsultable en ligne via la plateforme eRésultats

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a publié, ce vendredi, les résultats du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026. Au niveau national, 90,17 % des candidats ont été déclarés admis. Ce résultat marque une amélioration par rapport à la session 2025, qui avait enregistré un taux de réussite de 89,81 %. La progression, bien que modérée, traduit une nouvelle hausse des performances des candidats à cet examen qui marque la fin du cycle primaire.

Au total, 286 995 candidats ont pris part aux épreuves cette année. Ils étaient répartis dans 860 centres de composition à travers le pays, dont 149 424 garçons et 138 571 filles. La session a également enregistré la participation de 97 candidats à besoins spécifiques, répartis dans 13 centres adaptés.

Avec ce taux de réussite de 90,17 %, la grande majorité des candidats est désormais attendue dans les établissements secondaires pour la poursuite de leur parcours scolaire. Par ailleurs, la plateforme gouvernementale eRÉSULTATS est le moyen le plus rapide pour savoir si un candidat est admis, sans avoir à se déplacer dans les centres d’examen. ​Voici la démarche pas à pas pour effectuer votre recherche en quelques clics :

​Étape 1 : Accéder au portail officiel

​Ouvrez votre navigateur internet (depuis un smartphone ou un ordinateur) et rendez-vous sur le site officiel des examens et concours du Bénin à l’adresse suivante : https://eresultats.bj/examens

​Étape 2 : Sélectionner l’examen

​Une fois sur la page d’accueil de la plateforme :

​Recherchez la liste des examens disponibles (généralement visible sur la page d’accueil ou via l’onglet « Résultats »).

​Cliquez sur l’option « CEP 2026 » pour accéder à la base de données spécifique à cette session.

​Étape 3 : Renseigner les identifiants du candidat

​Dans le champ de recherche qui s’affiche à l’écran :

​Saisissez le numéro de table complet de l’apprenant (veillez à ne pas faire d’erreur de frappe).

complet de l’apprenant (veillez à ne pas faire d’erreur de frappe). ​Si la plateforme le demande, complétez avec l’identifiant ou toute autre information requise pour valider la requête.

​Étape 4 : Valider et afficher le résultat

​Cliquez sur le bouton de validation (souvent illustré par « Rechercher » ou une loupe). Les informations relatives au candidat ainsi que son statut d’admissibilité (Admis ou Refusé) s’afficheront instantanément sur votre écran.