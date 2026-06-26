CEP 2026 au Bénin : un taux de réussite de 90, 17% (voir les taux par département)

Les lampions se sont éteints sur les délibérations de la session de juin 2026 du Certificat d’études primaires (CEP). Les chiffres officiels communiqués par la Direction des examens et concours (DEC) révèlent une performance globale exceptionnelle : le taux de réussite national s’établit à 90,17%. Cette performance marque une progression significative par rapport aux sessions précédentes et confirme la dynamique positive dans laquelle se trouve le système éducatif béninois.

Les délibérations de la session de juin 2026 du Certificat d’études primaires (CEP) sont désormais closes. Selon les chiffres officiels communiqués par la Direction des examens et concours (DEC), le taux de réussite national s’établit à 90,17 %. Un résultat remarquable qui traduit une nette performance des candidats et confirme la bonne dynamique observée dans le système éducatif béninois. Au total, 286 995 candidats ont pris part aux épreuves cette année. Ils étaient répartis dans 860 centres de composition à travers le pays, dont 149 424 garçons et 138 571 filles. La session a également enregistré la participation de 97 candidats à besoins spécifiques, répartis dans 13 centres adaptés.

Les taux de réussite par déparment se présent comme suit:

Borgou : 97,09 %

Collines : 95,99 %

Donga : 95,63 %

Plateau : 95,17 %

Zou : 91,21 %

Couffo : 90,98 %

Littoral : 90,82 %

Atlantique : 89,10 %

Alibori : 88,02 %

Ouémé : 85,48 %

Mono : 83,78 %

Atacora : 83,64 %

Ce taux de réussite, largement salué, apparaît comme le résultat d’un effort collectif mené tout au long de l’année scolaire. Les enseignants et les encadreurs pédagogiques ont joué un rôle central dans cette performance. Malgré les exigences liées aux programmes et au suivi des apprenants, ils ont su maintenir le rythme, achever les enseignements dans les délais et préparer les candidats dans de meilleures conditions.

L’implication des parents a également pesé dans la balance. De plus en plus présents dans le suivi scolaire de leurs enfants, notamment à travers l’encadrement à la maison et l’attention portée à la régularité, les familles ont contribué à renforcer la confiance des candidats à l’approche de l’examen.

À cela s’ajoutent les efforts consentis par l’État dans le secteur de l’éducation. La stabilisation de l’année scolaire, l’extension progressive des cantines scolaires dans les zones vulnérables, ainsi que les actions de renforcement des capacités des enseignants figurent parmi les facteurs qui ont accompagné cette progression.

​Les départements du septentrion et du sud au coude-à-coude

​Bien que les classements détaillés par département mettent en lumière de légères disparités géographiques, la tendance à la hausse est générale. Plusieurs circonscriptions scolaires, habituées aux scores intermédiaires, créent la surprise cette année en franchissant de très hauts paliers, illustrant une meilleure équité dans la qualité de l’offre éducative sur l’ensemble du territoire national.

​Pour les milliers de nouveaux certifiés, ce précieux sésame ouvre officiellement les portes de l’enseignement secondaire. Les regards se tournent désormais vers les centres d’affichage et la plateforme eRÉSULTATS, pris d’assaut par les familles pour la vérification des mentions et des performances individuelles.